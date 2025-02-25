भारत–दक्षिण अफ्रिका चौथो टी–२० म्याच कुहिरोले स्थगित

काठमाडौं । भारत र दक्षिण अफ्रिकाबीच लखनउमा तय भएको चौथो टी–ट्वान्टी क्रिकेट म्याच कुहिरोका कारण रद्द भएको छ ।
घना कुहिरोका कारण अम्पायरले खेल रद्द गर्ने निर्णय गरेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । यो निर्णय लिनुअघि उनीहरुले टस गर्ने समय सार्दै ६ पटकसम्म मैदान निरीक्षण गरेका थिए । अन्तत: उनीहरु खेल खेलाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगे ।
पाँच टी–ट्वान्टी क्रिकेट म्याचको यस सिरिजमा भारत २–१ ले अगाडि छ । पाँचौं तथा अन्तिम म्याच शुक्रबार अहमदावादमा खेलाइने छ ।
अन्तिम म्याचमा पाहुना टोली अफ्रिकालाई बराबरी गर्ने मौका छ । आयोजक भारतीय टोलीलाई भने ३–१ ले सिरिज जित्ने अवसर छ ।
