साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप : इस्ट बंगाल र एपीएफले खेले गोलरहित बराबरी

२ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिपअन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा एपीएफ क्लब र भारतको इस्ट बंगाल एफसीले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् ।
निर्धारित ९० मिनेटको खेलमा दुवै टोलीले गोलका अवसर सिर्जना गरेपनि फिनिसिङ भने हुन सकेन । आजको नतिजाका बाबजुद दुवै टोली यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेका छन् ।
इस्ट बंगाल ४ खेलमा १० अंकसहित शीर्ष स्थानमा रह्यो भने एपिएफ ४ खेलमा ८ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा रह्यो । यिनै दुई टोली अब आगामी शनिबार फाइनलमा भिड्ने छन् ।
५ टोली सहभागी प्रतियोगिता सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा भइरहेको हो । लिग चरणको खेलपछि शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोली फाइनल पुग्ने प्रावधमन थियो ।
नसरिन स्पोर्ट्स एकेडेमी, पाकिस्तानको कराची सिटी र भुटानको ट्रान्सपोर्ट युनाइटेड लेडिज एफसी यसअघि नै फाइनल होडबाट बाहिरिएका छन् ।
