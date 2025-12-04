ज्ञान संस्कार अन्तरविद्यालय राष्ट्रिय स्केट शनिबार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ पुस, काठमाडौं । ज्ञान संस्कार इन्टरनेसनल स्कुलको आयोजना तथा नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघको समवन्यमा तेश्रो ज्ञान संस्कार अन्तरविद्यालय राष्ट्रिय स्केट प्रतियोगिता शनिबार हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा देशभरका विभिन्न विद्यालयबाट करिब ३ सय खेलाडीको सहभागिता रहने ज्ञान संस्कारकी प्रधानाध्यापक निलम बानिया बडूले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइन् ।
प्रधानाध्यापक बडूले स्केटिङ खेल पर्यावरणमैत्री खेल भएको बताउँदै यसलाई वातावरण अनुकूल बनाएर भविष्यमा सामान्य यातायातको वैकल्पिक साधनका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले स्केटिङले शारीरिक स्वास्थ्य, अनुशासन र आत्मविश्वास विकासका साथै वातावरण संरक्षणमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रतियोगितामा छात्र÷छात्रातर्फ समान ६-६ गरी १२ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघका महासचिव सत्य थापाले जानकारी दिए । छात्र-छात्रातर्फ ६ वर्षमुनि, ६–८, ८–१०, १०–१२, १२–१४ र १४–१६ वर्ष उमेरसमूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
यसै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर दिइने बताइएको छ । एकदिने प्रतियोगिताका खेलहरु सामाखुशीस्थित आयोजक ज्ञान संस्कारकै हातामा हुनेछ ।
यसैबीच पत्रकार सम्मेलनअघि माल्दिभ्समा सेप्टेम्बर ४ देखि ६ तारिखसम्म भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्केटिङ प्रतियोगिताका पदक विजेतासहित सहभागी खेलाडीलाई स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघले सम्मान गरेको छ ।
उक्त प्रतियोगितामा कांस्य पदक जितेकी प्रिशा खाँडसहित सहभागी रोज बडू, जून बडू, काश्वी भट्टराई, समीरन भूषाल र जीयाना अर्याल सम्मानित भएका हुन् । सम्मानित सबै ज्ञान संस्कारमा अध्ययनरत छन् ।
खेलाडीलाई स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघका महासचिव थापाले मायाको चिनो र प्रधानाध्यापक बडूले गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरी सम्मान गरे ।
