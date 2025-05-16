+
रवि-बालेनको मिलनमा इगो व्यवस्थापन नै सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण देखिन्छ

भदौ २३ को घटना र सामाजिक सञ्जालको न्यारेटिभले पुराना दललाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ

स्थापित दलहरूसँग रिसाएको मत र नयाँप्रतिको झिनो आशा नै रवि-बालेन-कुलमानहरूको मुख्य शक्ति हो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते ७:३५

१३ पुस, काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह समूहबीच एकताले नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । कुलमान घिसिए आबद्ध उज्यालो नेपाल पार्टी पनि एकता प्रक्रियामा आउने विषय अहिले निश्चित छैन । यद्यपि, स्रोतहरूका अनुसार यो प्रयास अझै जारी रहनेछ ।

पुराना र स्थापित दलहरूप्रतिको बढ्दो वितृष्णा र ‘डेलिभरी’ केन्द्रित राजनीतिको खोजी भइरहेका बेला यी दुई ‘ब्रान्ड’ व्यक्तित्वहरूको एकताले आगामी निर्वाचनको गणितलाई कस्तो प्रभाव पार्ला? के यो एकता केवल सामाजिक सञ्जालको एउटा लहर मात्र हो कि यसले वास्तविक भुइँ-तहको राजनीतिमा पनि हलचल ल्याउनेछ ?

यिनै समसामयिक राजनीतिक मुद्दा, उनीहरूको कार्यशैली र सम्भावित चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर समाजशास्त्री प्रणव खरेलसँग अनलाइनखबरका लागि केशव सावदले गरेको कुराकानी :

बालेन शाह र रवि लामिछाने मिलेर एउटै दल बनाउने सहमति गर्नुभएको छ । कुरा मिले कुलमान घिसिङ पनि एकतामा आउने खबर छन् । ख्उहाँहरू मिलेर आउँदा कुन मताधिकारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउनुहोला ? अथवा कसको भोट काट्नुहोला ?

कसको मत काट्नुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीले धरातल (ग्राउन्ड) अध्ययन नगरी भन्न सकिँदैन । त्यसकारण, कसको मत काट्नुहुन्छ भन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो मत कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तीनै जनाको पहुँच (एप्रोच) मुख्यतया सहरकेन्द्रित देखिन्छ । विशेष गरी नेपालका ठूला सहरहरू, जहाँ ‘स्विङ भोट’ (अस्थिर मत) को बाहुल्य छ, त्यहाँ उहाँहरूले प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ ।

उहाँहरूले पाउने मत भनेको स्थापित दलहरू प्रतिको निराशा र नयाँ दलहरू प्रतिको झिनो आशाको परिणाम हो । किनभने स्थापित दलहरूले जनताको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न सकेनन् । उनीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस ‘मास-बेस्ड’ पार्टी हो भने एमाले र माओवादी ‘क्याडर-बेस्ड’ । मास-बेस्ड पार्टी र क्याडर-बेस्ड पार्टीको फेरि आफ्नै खालको भिन्नता हुन्छ । तर, यो सर्कल (घेरा) भन्दा बाहिर एउटा ठूलो मत छ । यी पार्टीहरूमा आस्था राख्ने मान्छेहरू छन्, तर ती मान्छेहरू अहिले अलि रिसाएको अवस्था छ । एउटा यो कुरो भयो ।

त पार्टीहरूसँगको असन्तुष्टि र नयाँ केही गर्छन् भन्ने थोरै आशा । मैले ‘धेरै आशा’ किन भनिनँ भने तपाईंले नेपालभरि हेर्नुभयो भने यी तीनै जना फेरि ‘प्यान नेपाल फेनोमेनन’ (देशैभरि उत्तिकै प्रभावशाली वा लोकप्रिय) होइनन्

यी दलहरूमा आस्था राख्ने तर नेतृत्वसँग रिसाएका एउटा ठूलो तप्काले उहाँहरूलाई विकल्पका रूपमा हेर्न सक्छ । जे होस्, तपाईंले सोधेजस्तै आंशिक रूपमा उहाँहरूले स्थापित पार्टीहरूकै भोट काट्नुहुन्छ । दोस्रो कुरो चाहिँ भोटमा कन्भर्ट हुनका लागि हामीसँग अझै दुई महिना छ ।

तीन नेताका पृष्ठभूमि फरक छन्, कसरी एकठाउँमा आएर सहकार्य गर्न सक्नुहोला ?

हामीले हेर्ने हो भने बालेन, रवि र कुलमानजी तीनै जना भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमिबाट आउनुहुन्छ । उहाँहरूको राजनीतिक मान्यता भिन्न–भिन्न छ । बालेन अलिकति रोयलिस्ट (राजावादी) झुकाव भएको देखिनुहुन्छ भने रविको त्यस्तो केही देखिँदैन । रविको ओरिएन्टेसन जहाँ जे पाइन्छ, त्यसलाई त्यसरी नै म्यानेज गर्ने भन्ने देखिन्छ ।

कुलमानजी पूर्ण रूपमा टेक्नोक्रेटिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ । उहाँले टेक्नोक्रेटिक स्किलको आधारमा आफ्नो इमेज बनाउनुभएको छ र उहाँले पर्फर्मेन्स त्यसरी नै गर्छु भन्नुभएको छ ।

यी तीनै जनाले प्रोमिस गरिरहेको कुरा — सर्भिस, गभर्नेन्स, डेलिभरी । त्यो सेन्समा उहाँहरू तीनै जना आधारभूत रूपमा प्रोग्रामेटिक पार्टीहरू हुन् ।

अब उहाँहरूले एउटा योजना बनाउनुहोला । कसैले विकास भन्ला, कसैले सुशासन भन्ला । त्यसको आधारमा उहाँहरूले के सपना दिनुहुन्छ, के नयाँ वाचा गर्नुहुन्छ, त्यसकै आधारमा उहाँहरूलाई मत प्राप्त हुन्छ ।

उहाँहरूले प्राप्त गर्ने मतको मैले मोटामोटी दुईवटा हाँगा देख्छु- एउटा परम्परागत पार्टीहरूसँगको असन्तुष्टि र नयाँ केही गर्छन् भन्ने थोरै आशा । मैले 'धेरै आशा' किन भनिनँ भने तपाईंले नेपालभरि हेर्नुभयो भने यी तीनै जना फेरि 'प्यान नेपाल फेनोमेनन' (देशैभरि उत्तिकै प्रभावशाली वा लोकप्रिय) होइनन् ।

मधेसमा रास्वपाको पकड कमजोर देख्नुहुन्छ । विगतमा भएका थुप्रै पहिचानवादी आन्दोलनहरूप्रति उहाँहरू त्यति पोजेटिभ देखिनुहुन्न । हालाकि, कुलमानजीसँग जोडिनुभएका केही साथीहरू त्यही पहिचानवादी आन्दोलनबाट आउनुभएको छ । यद्यपि, मुख्यगरी उहाँहरूको ओरिएन्टेसन देखिँदैन । त्यसकारण उहाँहरूले त्यो क्षेत्रलाई कसरी रिच आउट गर्नुहुन्छ ? त्यहाँ पनि त थुप्रै असन्तुष्ट मतहरू छन् । त्यही भएर उहाँहरू देशैभरी प्रभाव राख्ने बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने चाहिँ अहिले नै भन्न मिल्दैन । त्यो त चुनावी परिणाम आएपछि भन्न मिल्ला । तर पनि यही आसपासबाट नतिजा आउला भन्ने लाग्छ ।

उहाँहरूले गर्ने राजनीतिक स्पेस कुन हुन सक्छ ? उहाँहरूको विचारधारा मुख्य गरी के हुन सक्ला ?

विचारधारा भनेर जसरी हामी परम्परागत रूपमा बुझ्छौँ नि, जस्तो पार्टीहरूको विचारधारा मुख्यतः पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत बनेका विचारहरू हुन् । साम्यवादी विचार भन्नुस् वा पूँजीवादी ।

यी वैश्विक पूँजीवादको विकाससँगै आएका एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् । त्यसको वरिपरि शीतयुद्धकालीन समयमा जसरी पार्टी र विचारहरू बन्थे र विचारको आदान–प्रदान हुन्थ्यो, त्यसैका आधारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीजस्ता पार्टीहरू बनेका हुन् ।

तर, मलाई लाग्छ अब त्यस्तो खालको विचारधाराको युग अहिले होइन । संसारभरि नै त्यो खालको विचारधाराको विपरीत हावा चलिरहेको छ । त्यसो भएर उहाँहरू प्रोग्रामेटिक पार्टी (एक नेताभन्दा ठोस योजना, नीति र कार्यक्रममा आधारित पार्टी) हुन् । उहाँहरूले निश्चित कुरा जस्तो ‘नीति’ लाई प्राथमिकता दिन्छन् । जस्तो कुलमानजीले ‘मैले बत्ती बालेँ, म सत्तामा आएँ भने मेरो चुरो कुरो सुशासन हो’ भन्नुहोला ।

काठमाडौंमै कुरा गर्नुहुन्छ भने खानेपानीको समस्या होला, अन्त अरू समस्या होला । लार्जली सुशासनको मुद्दामा आउनुहुन्छ भने बालेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएर सुशासन र समग्र स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ । त्यही भएर त्यो पुरानो ढर्राको विचारधारा त आउँदै आउँदैन । त्यो सम्भव छैन । किनभने त्यो अहिले भइरहेकै पार्टीहरूमा पनि ती विचारधारालाई त्यसरी अभ्यास गरिरहेको देखिँदैन । नयाँ पार्टीहरूले त त्यो बोक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । विचारधारा भन्दा पनि उहाँहरू मूलतः कार्यक्रमिक र नीति केन्द्रित हुने देखिन्छ । उहाँहरूले नीतिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ होला ।

तीनै जना आफैँमा स्थापित र ब्रान्ड भएका व्यक्तिजस्तो देखिनुहुन्छ । उहाँहरू बीच एकता भयो भने शक्ति र पद बाँडफाँड कसरी होला ? आपसमा इगो व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ होला ?

खास चुरो कुरा यही हो । उहाँहरू तीनै जना, विशेष गरी रविजी र बालेनजीहरू सोसल मिडिया फेनोमेननको प्रोडक्ट पनि हुन् । सोसल मिडियाले उहाँहरूको स्टेटस उकासिदिएको हो ।

उहाँहरू तात्कालिक रूपमा मिलेको जस्तो देखिन्छ । मैले सुरुमै भनेँ— उहाँहरूको ओरिएन्टेसन नै फरक छ र तीनै जना एकले अर्कालाई नेता स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका मान्छे देखिनुहुन्न ।

जस्तो बालेनको त त्यो सुरुदेखि नै देखिएन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने उहाँ काठमाडौंको मेयर हो, काठमाडौंको मेयर भनेको ‘समानान्तर प्रधानमन्त्री हो । तर, उहाँको व्यवहार त्यस्तो देखिएन । बालेनले अरू दलका मान्छेहरूलाई, रविलाई पनि ‘नयाँ र पुराना सबै उस्तै हुन्’ भन्नुभएको थियो ।

यसरी अहिलेका लागि उहाँहरूबीच तात्कालिक मिलन हो । त्यही भएर यो कसरी जान्छ भनेर भन्न सकिँदैन । उहाँहरूको उद्देश्य के हो ? कोही पार्टी अध्यक्ष र कोही प्रधानमन्त्री बन्ने होला ।

जस्तो रविजीले ‘तपाईं रास्वपाको साधारण सदस्य भएर आउनुस् अनि प्राइम मिनिस्टर बन्नुस्’ भन्नुभयो । त्यस्तो खालको एरेन्जमेन्ट होला–नहोला । बालेनको आफ्नो कन्सिस्टिटुअन्सी (गढ) छ । त्यसभित्र एक थरिले रविलाई राम्रो मान्दैनन् ।

किनभने रविजीको जुन अलि दागी विगत छ । बालेनले आफूलाई तुलनात्मक रूपमा क्लिन छु भनेर प्रोजेक्ट गरिरहेको अवस्थामा बालेनसँग रहेका सबै जनाले रविलाई नस्वीकार्लान् ।

किनभने जेनजी आन्दोलनमा रविजी, बालेनजीहरूको जुन भूमिका देखियो नि, त्यसले पनि त उहाँहरूलाई भोटरले स्क्रुटनाइज (परीक्षण) गर्लान् । उहाँहरू यहाँसम्म पुग्नलाई जेनजी आन्दोलन पनि एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । जेनजी आन्दोलनमा रहेका स्टेकहोल्डरले पनि उहाँहरूलाई कसरी बुझ्लान् ? यी दुई–तीनवटा कुरा हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैले ठ्याक्कै कसरी जान्छ, भन्न सकिन्न ।

उहाँहरूलाई देशव्यापी संगठन विस्तार गर्न अनुकूलता–प्रतिकूलताहरू के-कस्तो देख्नुहुन्छ ?

उहाँहरू खासै संगठनमा आधारित राजनीति गर्ने खालको राजनीतिकर्मी होइनन् । उहाँहरू चामत्कारिक व्यक्तित्व (क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटी) हुन्। उहाँहरूको शक्ति त्यो चामत्कारिक व्यक्तित्वबाट आउँछ । उहाँहरू संगठनबाट आउनुभएको होइन । संगठनबाट आउने भनेको पारम्परिक पार्टीहरू हुन् । यसमा थोरै चमत्कारिक व्यक्तित्वको मिश्रणले जित्ने अभ्यास थियो । रवि, बालेन र कुलनमानहरूले विशुद्ध चमत्कारिक व्यक्तित्वमा आधारित राजनीति गर्ने हो ।

अहिलेको अवस्थामा एक ठाउँमा आउनुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता हो । त्यसैले उहाँहरू संगठन विस्तार गरेर शक्ति आर्जन गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि रास्वपाले अथवा उज्यालोले संगठन विस्तार गर्ने भनेको छ, त्यो मुख्यतः नीति र कार्यक्रमको बारेमा सचेत गराउने हिसाबले होला । किनभने उहाँहरूको ‘पर्सनालिटी ड्रिभन’ पार्टी हो ।

जस्तो रास्वपा रविजी केन्द्रित पार्टी हो । उज्यालोमा अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तर नाम हामी कुलमानजीको मात्रै सुन्छौँ । बालेनजी अहिले कुनै एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ रे, तर त्यो पार्टीको बारेमा त्यति चर्चा छैन । बालेन आफैँमा एउटा फेनोमेनन हुन् । उहाँहरू संगठनको बलमा भोट ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तपाईंकै शब्दअनुसार चामत्कारिक पर्सनालिटी भएका मान्छेहरूका वरिपरिका संगठित मानिसहरूबाट बन्ने पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने काम कत्तिको सहज होला ?

त्यसको लागि हामीले संगठनको हिसाबले सोच्नुपर्छ । मलाई उहाँहरू तीनै जनाको जुन राजनीतिक धरातल छ, त्यसमा राजनीतिक संगठन र आन्तरिक लोकतन्त्र बारे सोच्ने र विविधतालाई समेट्ने प्रश्न नै मुख्य हो जस्तो लाग्दैन ।

यद्यपि, कुलमानजीको पार्टीमा पहिचानवादी राजनीति गरेर आएका केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले लिने पोजिसन महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यो चुनावमा यो कुरा कति प्रमुख हो ? मलाई यो प्रमुख होला जस्तो लाग्दैन ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरो गर्दा रविजीको पार्टीले त पार्टीको आकारै ग्रहण गरेको छैन, जुन ट्रेडिसनल सेन्समा हामी पार्टी भन्छौँ । उज्यालोले पनि त्यो खालको संरचना ग्रहण गरिनसकेको अवस्थामा हामीले ती पार्टीहरूको संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्रको बारेमा कमेन्ट गर्नु हतारो हुन्छ । यद्यपि, आन्तरिक लोकतन्त्र एउटा राजनीतिक संगठनको मूल ध्येय हो ।

फेरि यो ‘पर्सनालिटी ड्रिभन’ पार्टीको समस्या त्यो धेरै नै चामत्कारिक व्यक्तित्वमा आधारित हुने भएर आन्तरिक लोकतन्त्र ‘गौण’ हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालमा अरू पार्टीहरूले यस्तो राजनीति गर्दा त्यो कुरा ओझेलमा परेको हामीले देखेका छौँ ।

पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरूले उहाँहरूलाई कस्तो चुनौती दिने सम्भावना देखिन्छ ?

चुनौतीका हिसाबले त मैले महत्वपूर्ण चुनौती देख्छु । मैले अघि नै भनिसकेँ— पुराना पार्टीहरूसँग भएको एउटा ठूलो जनमत भदौ २३ को घटनालाई लिएर रिसाएको छ ।

भदौ २३ को घटना हुँदा नेकपा एमालेका अहिलेका पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एकजना सिनियर नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अब यो म्यासेज कसरी प्ले आउट हुन्छ ? सोसल मिडियाको युगमा त्यो न्यारेटिभ कसरी जान्छ ?

जेनजी पनि अर्को एउटा ठूलो कन्सिटुएन्सीको रूपमा आइरहेको छ । भनेपछि पुराना दलहरूलाई महत्वपूर्ण च्यालेन्ज छ । फेरि पारम्परिक पार्टीहरूको भोटै आउँदैन भन्ने होइन, तर नम्बर घट्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । उहाँहरूलाई केही हदसम्म धक्का लाग्ने पक्का छ ।

