थाइल्यान्ड र क्याम्बोडियाबीच ३ सातापछि शान्ति सम्झौता

- थाइल्यान्ड र क्याम्बोडियाले सीमा द्वन्द्वका लागि तत्काल युद्धविराम गर्न सहमति जनाएका छन्।
- तीन साताभित्र कम्तीमा ४७ जनाको मृत्यु र एक लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्।
- सहमति अनुसार दुवै पक्षले हतियार प्रयोग रोक्ने र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई घर फर्कन अनुमति दिने व्यवस्था लागू गर्नेछन्।
१२ पुस, फ्नोम पेन्ह । थाइल्यान्ड र क्याम्बोडियाले जारी द्वन्द्वका लागि तत्काल युद्धविराम गर्न सहमति जनाएका छन् ।
दुवै देशले शनिबार केही सातादेखि जारी सीमा संघर्ष रोक्ने र शान्ति स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
यस क्रममा तीन साताभित्र कम्तीमा ४७ जनाको मृत्यु भएको र एक लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
सहमति अनुसार दुवै पक्षले सबै प्रकारका हतियार प्रयोग रोक्ने, नागरिक र संरचनामा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नगर्ने र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई छिट्टै घर फर्कन अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
साथै, साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने पनि दुवै देशले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो युद्धविराम तीन दिने सीमा वार्तापछि आएको हो, जसमा आसियान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र मलेसियाले मध्यस्थता गरेका थिए ।
विवाद पुरानो उपनिवेशकालीन सिमाङ्कनको कारण सुरु भएको हो, जहाँ प्राचीन मन्दिरमा दुवै देशको दाबी छ ।
थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले यसलाई अन्तिम सहमति बनाउन आग्रह गर्दै शान्ति कायम गर्ने र नागरिकलाई घर फर्काउन सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
थाइल्यान्डमा आगामी फेब्रुअरी ८ मा आम निर्वाचन हुने तय भएको छ ।
(रासस/एएफपी) ।
