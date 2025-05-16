‘नेपथ्य’ नेपाल टूर २०२६ : चार सहरमा ब्यान्ड गुञ्जिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सांगीतिक समूह नेपथ्यले आगामी फेब्रुअरीमा हेटौंडा, बुटवल, चितवन र बन्दीपुरमा नेपाल टूर २०२६ गर्ने घोषणा गरेको छ।
- नेपथ्यको पछिल्लो टूर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, बेलायत र जापानमा भएको थियो।
- ब्यान्डको वर्तमान लाइनअपमा अमृत गुरुङ, ध्रुव लामा, सुविन शाक्य, नीरज गुरुङ, शान्ति रायमाझी र दिनेशराज रेग्मी छन्।
काठमाडौं । सांगीतिक समूह ‘नेपथ्य’ ले आगामी फेब्रुअरी महिनाको लागि ‘नेपथ्य नेपाल टूर २०२६’ को घोषणा गरेको छ ।
टूर तालिकाअनुसार ४ थलोमा ब्याण्ड गुञ्जिनेछ ।
४ फेब्रुअरीमा हेटौंडा, ७ मा बुटवल, १० मा चितवन र १४ फेब्रुअरीमा तनहुँको बन्दीपुरमा ब्यान्ड गुञ्जिन लागेको जनाइएको छ ।
ब्यान्ड पछिल्लोपटक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, बेलायत र जापानमा गुञ्जिएको थियो ।
ब्यान्डको वर्तमान लाइनअपमा प्रमुख गायक अमृत गुरुङ, ड्रमसेटमा ध्रुव लामा, बेस गितारमा सुविन शाक्य, गितारमा नीरज गुरुङ, मादलमा शान्ति रायमाझी र किबोर्डमा दिनेशराज रेग्मी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4