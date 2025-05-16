+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि–बालेन सँगै देख्न चाहन्छन् समर्थक, कुलमान भन्छन्– सिद्धिएको केही छैन

‘अहिले एकता नहुँदैमा सिद्धिइहाल्यो भन्ने केही छैन । मिल्ने नै हो’ कुलमानले समर्थकलाई भने, ‘उहाँले सभापति र प्रधानमन्त्रीको सहमति गर्नुभएको छ, त्यसका लागि बधाई दिएर अगाडि बढौं, अरु विषयमा छलफल गर्दै गर्छौं ।’

0Comments
Shares
अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८२ पुष १३ गते १४:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच सातबुँदे सहमति भएको छ।
  • उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक तथा मन्त्री कुलमान घिसिङले रवि र बालेनको सहमतिबाट अलग भएर पार्टीको संगठन विस्तार थालेका छन्।
  • कुलमानले नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरू मिल्नुपर्ने बताउँदै उज्यालो नेपाल पार्टीकै रूपमा चुनावमा जाने तयारी गरिरहेका छन्।

१३ पुस, पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सहमतिले आइतबार बिहानैदेखि नेपाली राजनीतिमा हलचल ल्याइरहेका बेला उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक तथा सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङ पोखरामा संगठन बनाउँदै थिए ।

रवि र बालेनबीच लिखित सहमति हुनुपूर्व शनिबार करिब १० बजेसम्म कुलमान सँगै वार्तामा थिए । तर, त्यो बसाइले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । त्यसपछि बसेका रवि र बालेनबीच सातबुँदे सहमति जुट्यो । आइतबार एकाबिहानै सो सहमति–पत्र सार्वजनिक भयो ।

नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि भनेर चलिरहेको वार्तामा सम्मानजनक भाग खोजेका कुलमान यो सहमतिबाट एकाएक छुटे । रवि–बालेनबीच सम्झौता भएको केही घण्टापछि कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीको संगठन विस्तारमा व्यस्त देखिए ।

आइतबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले उज्यालो नेपाल पार्टीलाई नै स्थापित गर्न समर्थकलाई आह्वान गर्दै थिए ।

देशभर संगठन विस्तारमा जुटेको उज्यालो नेपालको तनहुँ हुँदै आइतबार कास्कीमा भेला आयोजना गरिएको थियो । कुलमानले पोखराका युवा क्षीतिज बराललाई संयोजकको जिम्मेजारी दिए । यसअघि साझा विवेकशील पार्टीसँग जाडिएका बराललाई कास्की संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि कुलमानले नेपालका पार्टीहरूमा उज्यालो पार्टी राम्रो स्थितिमा रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रीको गाडीमा हुइँकिँदै सरकारी विकास निर्माण आयोजनाको निरीक्षण गर्दै पोखरा आइपुगेका कुलमान पोखरामा उज्यालो नेपाल पार्टीको कास्की भेलाका प्रमुख अतिथि थिए ।

पोखरामा आइतबारबाटै सुरु भएको सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्नुपूर्व सरकारका भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जामन्त्री कुलमान कास्की भेलामा पुगेर सम्बोधन गरे । तर, उनी त्यतिधेरै उत्साही सुनिएनन् भने उनलाई सुन्न र उज्यालो पार्टीमा जोडिन चाहनेहरूको उपस्थिति पनि न्युन थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस पाएका कुलमान जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारमा प्रमुख मन्त्रालयहरू सहित जिम्मेवारी पाए ।

सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेतृत्वमा बस्न नमिले पनि उनको संरक्षकत्वमा उज्यालो पार्टी खुल्यो र उनले अब जेनजी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बन्ने योजना निकटहरूसँग सुनाउने गरेका थिए ।

देशकै नेतृत्वका निम्ति रास्वपा, बालेन, हर्क साङ्पाङहरू एकै ठाउँ आउनुपर्ने आवाज उठेको थियो र पछिल्ला केही दिन रवि–बालेन–कुलमानको वार्ता चर्चाको केन्द्रमा थियो । नयाँ शक्तिहरू मिल्ने प्रयास गरिरहँदा पुराना शक्तिहरू पनि गठबन्धन गर्ने तयारी गरिरहेका थिए र कुलमानलाई अबको प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहनेहरू पछिल्ला वार्ताबाट उत्साहितसमेत थिए । तर, आइतबार बिहान रवि–बालेनको सहमतिमा कुलमान छुटेका छन् र कास्की भेलामा पुगेका केहीले कुलमान पनि उनीहरूसँगै मिल्नुपर्ने चाहना राखे ।

‘रवि–बालेनसँग कुलमान पनि मिल्नैपर्ने थियो । मुख्यगरी तीन जना नमिली पुराना शक्तिहरूसँग लड्न सकिँदैन । अझै पनि सकिन्छ भने रवि–बालेनसँग मिलिदिए हुन्थ्यो । उहाँहरू मिल्दा नै तल्लो तहबाट नागरिकको अझै आकर्षण बढ्छ,’ उनको भेलामा आएका एक समर्थकले भने, ‘तर, उहाँले सहमति गर्नुभएनछ । एक्लाएक्लै लड्नुभन्दा मिलेरै लडेको राम्रो हुन्थ्यो ।’

अबको प्रधानमन्त्री र पार्टीमा सम्मानजक भाग खोजेका कुलमानले फेरि पनि नयाँ र वैकिल्पक शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा उज्यालो पार्टीमा पनि नयाँ नयाँ मानिस राजनीतिमा जोडिएका छन् भने कतिपय पुराना र वैकल्पिक शक्तिबाट पनि भविष्य खोन्दै जोडिएका छन् ।

उनीहरूले रवि–बालेनसँगै मिल्दा छिटो अवसर पाइने र पार्टीको शक्ति पनि बढ्ने देखेका थिए । पार्टी र देशको मूल एजेन्डा, शासकीय स्वरुप र विकासको मोडलमा होइन, शक्ति बाँडफाँडमा तीन नेताको कुरा नमिलेको तल्लो तहका समर्थकले पनि बुझेका छन् ।

‘तीन नेताका बीच खासगरी शासकीय स्वरुप, जेनजी आन्दोलनपछि अब देशले उठाउने एजेन्डा र विकासका मोडलका विषयमा मन्थन गरेर निष्कर्षमा गएको भए अझ अर्थपूर्ण हुने थियो तर शक्ति बाँडफाँटमा नमिलेको देखियो,’ कुलमानका समर्थक भन्छन्, ‘सम्मानजक उपस्थिति त चाहियो तर देशको हित हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा कम्परमाइज पनि गर्नुपर्छ ।’

पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न पनि रास्वपाकै र नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्री पनि उनीहरूले नै भनेको हुने अडानपछि वार्ता नमिलेको कुलमानले बताएका छन् र सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै सहअस्तित्वको सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । त्यही कुरा कुलमानले रवि–बालेन सहमति सार्वजनिक भएपछि पोखराबाट पनि अभिव्यक्त गरे ।

‘सम्मानजनक उपस्थिति, आत्मसम्मान र जुन स्वाभिमान छ, त्यसलाई नमेटाइकन सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छ । सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘यसतर्फ धेरै कुराहरू भइरहेको छ र आगामी दिनमा त्यसको रिजल्ट पनि आउने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहान्छु ।’

रवि–बालेनसँग सहमति नभए पनि कुलमानले अन्य शक्तिसँग एकता र सहकार्य गर्ने आश्वासन समर्थकलाई दिएका छन् । कुलमानले वैकल्पिक शक्तिहरू मिल्नका लागि आह्वान गरेका छन् भने समर्थकले हर्क साम्पाङसँग एकता गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् । तर, साम्पाङले कसैसँग एकता नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।

अझै पनि लचिलो भएर एकता गरेर जान कुलमानलाई गण्डकीका समर्थकहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । कुलमानले पनि नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मिल्ने कुरामा दुई मत नभएको र रवि–बालेनको सहमतिले सबै सिद्धिइहाल्यो भनेर सोच्न नहुने बताएका छन् ।

मान्छेले बत्ती बाल्नेबित्तिकै उज्यालो पार्टी सम्झिइहाल्ने बताउँदै कुलमानले कसैले चिनाइरहनु नपर्ने हरेक घरघरमा पुगिसकेको जिकिर गरे । ‘हामीले धेरै वर्षदेखि उज्यालो नेपाल अभियान भनेर चलाइराखेको हो । देशविदेशमा उज्यालो नेपाल अभियान भनेर छलफल चलाइरहेका थियौं । छोटो समयमा यो पार्टीका रूपमा परिणत भएको छ,’ कुलमानले समर्थकलाई भने, ‘देशैभरि संगठनको रुप लिएर अगाडि बढिरहेको छ । मानिसहरूको रेस्पोन्स बढिरहेको छ, तर हामी पुग्न सकिरहेका छैनौं ।’

कुलमानले अब उज्यालो नेपाल पार्टीकै रूपमा चुनावमा जाने र त्यसको तयारीमा लाग्न समर्थकलाई आग्रह गरेका थिए ।

रवि–बालेन एकताले समर्थकले यो पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरिहँदा कुलमानलाई पनि दबाब बढेको छ । केही लचिलो भएरै भए पनि नयाँ र वैकल्पिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने गरी भूमिका खेल्न समर्थकले सुझाव दिइरहेका छन् । तर, कुलमानले अहिलेलाई उनीहरूलाई बधाई दिएर अगाडि बढ्नपर्ने धारणा राखे ।

‘नयाँ शक्तिहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो, उहाँहरू मिल्नुभाछ, स्वागतै गर्नुपर्छ । सबै मिलेरै जाने हो, एक ठाउँमै आउने हो,’ कुलमानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै कुरा सम्मानजक हिसाबले नै हुनुपर्छ भन्ने हो । उहाँहरूसँग छलफल भएकै हो, अझै पनि हुन्छ ।’

एकताका लागि अहिले नै सबै कुरा सिद्धिइहाल्यो भन्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले एकता नहुँदैमा सिद्धिइहाल्यो भन्ने केही छैन । मिल्ने नै हो,’ कुलमानले समर्थकलाई भने ।

कुलमानलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा छ । रास्वपा र बालेनसहितको छलफलमासमेत उनले प्रधानमन्त्रीको कुरा राखेका थिए । भन्छन्, ‘उहाँले सभापति र प्रधानमन्त्रीको सहमति गर्नुभएको छ, त्यसका लागि बधाई दिएर अगाडि बढौं, अरु विषयमा छलफल गर्दै गर्छौं ।’

उज्यालाे नेपाल पार्टी कुलमान घिसिङ सातबुँदे सहमति
लेखक
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन : ११ हजार ९२२ मत खस्यो, मतगणना सुरू

मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन : ११ हजार ९२२ मत खस्यो, मतगणना सुरू
११ महिनामा त्रिभुवन विमानस्थलमा ७८ लाख १७ हजार यात्रु

११ महिनामा त्रिभुवन विमानस्थलमा ७८ लाख १७ हजार यात्रु
अमेरिकामा रोमान्टिक धुर्मुस-सुन्तली, किन भैरहेको छ टिकटकमा चर्चा ?

अमेरिकामा रोमान्टिक धुर्मुस-सुन्तली, किन भैरहेको छ टिकटकमा चर्चा ?
एमाले सचिवालय बैठक सुरु, समानुपातिक उम्मेदवारबारे छलफल

एमाले सचिवालय बैठक सुरु, समानुपातिक उम्मेदवारबारे छलफल
निर्वाचन आचारसंहिता : दलका दुई मुख्य प्रचारकले मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने

निर्वाचन आचारसंहिता : दलका दुई मुख्य प्रचारकले मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने
राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन कांग्रेसको माग

राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन कांग्रेसको माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित