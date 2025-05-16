+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कुलानन्द लाल दासको स्मृतिमा साढे ५ लाख बढीको अक्षय कोष स्थापना

स्व. प्रा.डा. कुलानन्द लाल दासको स्मृतिमा अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १६:०५

३ पुस, काठमाडौं । स्व. प्रा.डा. कुलानन्द लाल दासको स्मृतिमा अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ ।

गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति र गम्भीर बिरामीलाई उपचारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अक्षय कोष स्थापना गरिएको दासका परिवारका सदस्यहरूले जानकारी दिए ।

स्व. दासको स्मृतिमा उनका धर्मपत्नी रम्भा देवी दास, छोराहरू सुभाषकुमार दास र मनिष दासले साढे ५ लाख बढीको अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन् ।

मनिष दासले आइतबार चित्रगुप्त समितिलाई अक्षय कोषका लागि ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको समितिका अध्यक्ष महेश दासले जानकारी दिए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका-१ का दास वरिष्ठ शिक्षाविद् समेत थिए । चित्रगुप्त संरक्षक परिषद्‍का पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका दास ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापक समेत थिए ।

प्राध्यापक डा. कुलानन्द लाल दासका सुपुत्र मनिष दासले स्व. बुबाको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापना गरी चित्रगुप्त समिति मार्फत गरिब जेहन्दार विद्यार्थीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति र गम्भीर बिरामीलाई उपचारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बुबाको सम्झनामा अक्षय कोष स्थापना गरिएको मनिष बताउँछन् ।

दाता परिवारबाट प्राप्त रकमबाट विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने समितिका अध्यक्ष महेश दासले बताए । साथै विपन्न परिवारका बिरामीलाई औषधि उपचार सहयोग गरिने छ ।

अक्षय कोष
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोलेस्टेरोल र तेलको बीचमा के सम्बन्ध छ ?

कोलेस्टेरोल र तेलको बीचमा के सम्बन्ध छ ?
तीन वटा दलले आयोगमा बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची

तीन वटा दलले आयोगमा बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची
निर्वाचन आचारसंहिता : एआईको प्रयोगमा आयोगले गरायो सचेत

निर्वाचन आचारसंहिता : एआईको प्रयोगमा आयोगले गरायो सचेत
रवि-बालेन एकताले सेयर लगानीकर्ता उत्साहित, नेप्से उचालियो ४७ अंक

रवि-बालेन एकताले सेयर लगानीकर्ता उत्साहित, नेप्से उचालियो ४७ अंक
१ सय १० सांसद चुन्न दलहरूले कसरी बनाउँदैछन् सूची ?

१ सय १० सांसद चुन्न दलहरूले कसरी बनाउँदैछन् सूची ?
एभरेस्ट समिटियर्स समिट २०२६ को औपचारिक घोषणा

एभरेस्ट समिटियर्स समिट २०२६ को औपचारिक घोषणा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित