+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयन :

१ सय १० सांसद चुन्न दलहरूले कसरी बनाउँदैछन् सूची ?

आयोगका कर्मचारीहरूले मतदाता नामावलीमा रहे/नरहेको रुजु गरी दलहरूलाई पत्र लेख्छन् र त्यसकै आधारमा बल्ल दलहरूले बन्दसूची सहितको पत्र आयोगमा दर्ता गर्छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १५:४७

१३ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार, आईतबार र सोमबार राजनीतिक दलहरूले समानूपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभामा रहने २७५ जना सांसदमध्ये दलहरूले देशव्यापी रुपमा पाएको मतका आधारमा समानूपातिक प्रणालीबाट ११० जना निर्वाचित हुनेछन् ।

महिला एवं पुरुष, अनि विभिन्न समूह र क्लष्टरको अनुपात मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रत्यक्षको तुलनामा समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार चयन केही जटिल मानिन्छ ।

त्यसैको सहजीकरणका लागि निर्वाचन आयोगले गतसाता काठमाडौंमा नै राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिलाई कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।

सामान्यतया: दुई दिन छुट्याइएपनि मनोनयन पेश गर्ने अन्तिम दिन निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको भिड लाग्नेगरेको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा रातभर बसेर निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूले समानूपातिक सूची रुजु र दर्ता गर्ने गरेका थिए ।

दलहरूले उम्मेद्वार तय गर्नुअघि उक्त व्यक्ति मतदाता नामावलीमा सूचीकृत भएको विवरण निर्वाचन आयोगबाटै प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूले सम्भावित उम्मेद्वारहरूको सूची आयोगमा पठाउँछन् ।

आयोगका कर्मचारीहरूले उनीहरू मतदाता नामावलीमा रहे/नरहेको रुजु गरी दलहरूलाई पत्र लेख्छन् र त्यसकै आधारमा बल्ल दलहरूले बन्दसूची सहितको पत्र आयोगमा दर्ता गर्छन् ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार, दलहरूलाई सहजीकरण गर्न आयोगले करिब एक दर्जनभन्दा बढी डेस्क स्थापना गरी सहजीकरण गरिरहेको छ ।

‘उहाँहरूले पठाएको विवरण रुजु गरेर हामीले पठाउने क्रम सुरु भइसकेको छ,’ सहायक प्रवक्ता जिसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही दलहरूले नामावली रुजु गरेर गइसकेका छन् । केही आउने क्रममा छन् ।’

कसको कति प्रतिनिधित्व ?

निर्वाचन आयोगले स्विकृत गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य समानूपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अनुसार, समानूपातिक सूचीमा सातवटा क्लष्टर हुनेछन् ।

आदिवासी जनजाती, खस आर्य, थारु, दलित, मधेशी मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेद्वार चयन गर्दा कम्तिमा आधा अर्थात् ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार चयन गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो निर्देशिका अनुसार, आदिवासी जनजातीमा २८ दशमलब ७२ प्रतिशत उम्मेदवार चयन गर्नुपर्नेछ । खस आर्यमा ३०.२८ प्रतिशत, थारुमा ६ दशमलव ५२, दलितमा १३ दशमलव ४४ प्रतिशत उम्मेद्वार छान्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले मधेशीमा १६ दशमलव १५, मुस्लिममा ४ दशमलव ८९ र पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तिमा ४ दशमलव ०२ प्रतिशत उम्मेद्वार छान्नुपर्ने भनेको छ । राजनीतिक दलहरूले कम्तिमा ११ र बढीमा ११० उम्मेदवार सहितको बन्दसूची पठाउन पाउनेछन् ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारको बन्दसूची दलको केन्द्रीय समितिमा पेश गरी त्यहाँबाट स्विकृत गरेको हुनुपर्नेछ । अनि केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दलहरू गाभिएर दुई वा बढी दलले एकल सूची पेश गर्नुपरेमा हरेक दलको छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । र, हरेक उम्मेद्वार कुन दलको हो, त्यो पनि खुलाउनुपर्नेछ ।

बन्दसूचीमा समावेश हुने हरेक उम्मेदवारको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रको फोटोकपी पनि पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा उम्मेद्वार हुन मञ्जुर भएको मञ्जुरीनामा समेत चाहिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले समानूपातिक उम्मेद्वारहरूको सूचीका साथै त्यसको सफट्कपी समेत इमेल गरेर पठाइदिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

कसरी सिट बाँडफाँड हुन्छ ?

२१ फागुनमा मतदानपछि प्रत्यक्ष र समानूपातिक मतको गणना हुनेछ । दलहरूले प्राप्त गरेको कुल मतलाई आधार मानेर भार विभाजन गरिनेछ र त्यसका आधारमा क्लष्टर अनुसार निर्वाचित हुने सांसदहरूको नाम तय हुनेछ ।

थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने दलहरू समानूपातिकको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन् । अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ १० सांसद निर्वाचित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी)ले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको थिएन ।

समानुपातिकतर्फका सांसदहरू टुंगो लगायत कतिपय प्रक्रियाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको नतिजामा निर्भर हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रत्यक्षमा पर्याप्त मात्रामा महिला निर्वाचित नभएमा समानुपातिकबाट महिला प्रतिनिधि चयन अनिवार्यजस्तो हुन्छ ।

तर प्रत्यक्षतर्फ नै पर्याप्त महिला निर्वाचित भएमा समानुपातिक सूचीमा रहेका पुरुष उम्मेदवारहरू पनि चयन गर्ने बाटो खुला हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको नतिजापछि मात्रै समानूपातिकको सिट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया थाल्छ ।

समानुपातिक उम्मेदवार सांसद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

समानुपातिक उम्मेदवार : बालेन पक्षको भागमा ४० जना

समानुपातिक उम्मेदवार : बालेन पक्षको भागमा ४० जना
रास्वपामा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट: ब्लू प्रिन्ट संवाद र शून्य समय आज र भोलि

रास्वपामा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट: ब्लू प्रिन्ट संवाद र शून्य समय आज र भोलि
रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारका आकांक्षीको लागि प्रारम्भिक मतदान पुस १२ र १३ गते

रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारका आकांक्षीको लागि प्रारम्भिक मतदान पुस १२ र १३ गते
रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी को-को ?

रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी को-को ?
गायिका सत्यकला राई रास्वपामा, ‍समानुपातिक सूचीमा नाम

गायिका सत्यकला राई रास्वपामा, ‍समानुपातिक सूचीमा नाम
रास्वपाद्वारा समानुपातिकका लागि उम्मेदवार आह्वान

रास्वपाद्वारा समानुपातिकका लागि उम्मेदवार आह्वान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित