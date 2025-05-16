+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एभरेस्ट समिटियर्स समिट २०२६ को औपचारिक घोषणा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १५:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एभरेस्ट एलायन्स नेपालले 'हिमालयन इनोभेसन फर अ सस्टेनेबल फ्युचर' मूल नारासहित एभरेस्ट समिटियर्स समिट २०२६ आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • समिट २०२६ को मे २७ मा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका दिन आयोजना हुनेछ र विश्वभरका आरोही, नीति–निर्माता, संरक्षण अभियन्ता सहभागी हुनेछन्।
  • समिटमा आरोही सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने समस्या, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो हिमाली पर्यटन विषयमा छलफल गरिनेछ र दर्ता प्रक्रिया खुला गरिएको छ।

१३ पुस, काठमाडौं । एभरेस्ट एलायन्स नेपालले ‘हिमालयन इनोभेसन फर अ सस्टेनेबल फ्युचर’ भन्ने मूल नारासहित एभरेस्ट समिटियर्स समिट २०२६ आयोजना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ।

समिट कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको दिन अर्थात् २०२६ को मे २७ तारिखमा काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ।

तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीद्वारा गरिएको सगरमाथाको पहिलो ऐतिहासिक आरोहणको स्मरणमा आयोजना हुने यस समिटमा नेपाल तथा विश्वभरका सगरमाथा आरोही, नीति–निर्माता, पर्वतारोहण संस्था, संरक्षण अभियन्ता, पर्यटन व्यवसायी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहभागिता रहनेछ।

समिटमा पर्वतारोहणको इतिहास, आरोही सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने समस्या, फोहोर व्यवस्थापन, दिगो हिमाली पर्यटन तथा नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ।

यसअघि सन् २०२५ मा सम्पन्न पहिलो एभरेस्ट समिटियर्स समिटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएको थियो। उक्त सफलताका आधारमा दोस्रो संस्करणलाई अझ प्रभावकारी र दूरदर्शी बनाइने एभरेस्ट एलायन्स नेपालको भनाइ छ।

एकदिने यस समिटमा मुख्य वक्तव्य, विशेषज्ञ प्यानल छलफल तथा नीतिगत संवादहरू समावेश हुनेछन्। समिटमार्फत सगरमाथालाई साझा विश्व सम्पदा मान्दै यसको संरक्षणका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको सन्देश प्रवाह गरिनेछ।

एभरेस्ट एलायन्स नेपालले सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, प्रायोजक, पर्वतारोहण महासंघ, शैक्षिक संस्था तथा सञ्चार माध्यमलाई समिट सफल बनाउन सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ।

साथै, समिटमा सहभागी हुन इच्छुक सगरमाथा आरोही तथा अन्य सरोकारवालाहरूका लागि दर्ता प्रक्रिया खुला गरिएको जानकारी पनि दिएको छ।

एभरेस्ट समिटियर्स समिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै
कमल थापा झोकमै जानुभाथ्यो, अहिले घर फर्कायौं : राजेन्द्र लिङ्देन

कमल थापा झोकमै जानुभाथ्यो, अहिले घर फर्कायौं : राजेन्द्र लिङ्देन
कांग्रेसले समानुपातिकमा पुरानालाई नदोहोर्‍याउने

कांग्रेसले समानुपातिकमा पुरानालाई नदोहोर्‍याउने
‘कुलमानले कार्यकारी सभापतिको आकांक्षा राखेपछि कुरा बिग्रियो’

‘कुलमानले कार्यकारी सभापतिको आकांक्षा राखेपछि कुरा बिग्रियो’
यसले गर्दा झन्डै मरिनँ भन्दै उपसभामुखले फिर्ता गरिन् सरकारी गाडी

यसले गर्दा झन्डै मरिनँ भन्दै उपसभामुखले फिर्ता गरिन् सरकारी गाडी
बच्चा बोल्न सुरु गर्ने खास उमेर कुन हो ?

बच्चा बोल्न सुरु गर्ने खास उमेर कुन हो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित