यस्तो छ साफ फुटसल च्याम्पियनसिपको खेलतालिका

- थाइल्यान्डमा हुने साफ फुटसल च्याम्पियनसिप २०२६ मा नेपालका पुरुष र महिला दुवै टिमले श्रीलंकासँग पहिलो खेल खेल्नेछन्।
- नेपालको पुरुष टिमले १६ जनवरीमा र महिला टिमले १३ जनवरीमा श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
- साफ फुटसल च्याम्पियनसिप पहिलोपटक दक्षिण एसिया बाहिर थाइल्यान्डमा आयोजना हुँदैछ र सातै देशका पुरुष र महिला टोली सहभागी छन्।
१३ पुस, काठमाडौं । थाइल्यान्डमा हुने साफ फुटसल च्याम्पियनसिप २०२६ को पहिलो खेलमा नेपालको पुरुष र महिला दुवै टिमले श्रीलंकासँग खेल्ने भएको छ ।
आउँदो जनवरी १३ देखि हुने प्रतियोगिताका लागि साफले जारी गरेको खेलतालिका अनुसार नेपाली पुरुष टिमले १६ जनवरीमा श्रीलंकासँग खेल्नेछ । महिला टिमले १३ जनवरीमा श्रीलंकासँगै खेल्नेछ ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा महिलातर्फ १३ जनवरीमा माल्दिभ्स र भारत खेल्ने छन् भने पुरुषतर्फ १४ जनवरीमा श्रीलंका र भुटान खेल्ने छन् ।
पुरुषतर्फ नेपालले त्यसपछि भारतसँग १८ जनवरीमा, पाकिस्तानसँग २० जनवरी, माल्दिभ्ससँग २२ जनवरी, बंगलादेशसँग २४ जनवरी र भुटानसँग २६ जनवरीमा खेल्नेछ ।
महिलातर्फ १५ जनवरीमा माल्दिभ्स, १७ जनवरीमा भारत, १९ जनवरीमा बंगलादेश, २१ जनवरीमा पाकिस्तान तथा २५ जनवरीमा भुटानसँग खेल्नेछ ।
प्रतियोगिताका लागि नेपाली पुरुष र महिला टिमको घोषणा पनि भइसकेको छ ।
पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको साफ फुटसल च्याम्पियनसिपमा दक्षिण एसियाका सातै देशका पुरुष र महिला टोली सहभागी हुनेछन्।
साथै, साफको इतिहासमा दक्षिण एसिया बाहिर आयोजना हुन लागेको यो पहिलो प्रतियोगिता हो, जसमा महिला र पुरुष दुवैको प्रतियोगिता थाइल्यान्डमै हुनेछ।
