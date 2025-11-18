+
निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्नाबारे अन्तिम तयारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १८:२५

१३ पुस, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भर्ना गर्न लागिएको निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीबारे सोमबार गृह मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल गरेर टुंग्याउने तयारी अघि बढाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले छुट्टा छुट्टै भर्ना गर्ने भन्दै माग गरिएको संख्यामा सोमबार मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेर टुंगो लगाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘दुवै सुरक्षा निकायबाट निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्नाबारेको खाकासहितको प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा मन्त्रालयमा भोलि अन्तिम छलफल गरेर टुंग्याउने तयारी गरेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

निर्वाचन प्रहरीको भर्ना, तिनको संख्या, काम, कर्तव्य, अधिकारसहितको निर्देशिका तयार पारेर दुवै प्रहरी संगठनले मन्त्रालयमा यसअघि नै पेश गरेका छन् । उक्त खाकामा आधारमा यसअघि पनि पटक पटक छलफल हुँदै आएको छ ।

सोमबार पनि यसबारे अन्तिम छलफल गरेर टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीले करिब १ लाख ३२ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । पछि मतदाता संख्या, मतदान स्थलहरू थप भएपछि १ लाख ३६ हजार ७४४ निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यता नेपाल प्रहरीले त्यसैअनुसार तयारी गरेको छ । जसअनुसार सोमबार मन्त्रालयमा छलफल गरेर यी सबै विषयहरु टुंग्याएर निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीको भर्ना खोल्ने तयारी गरिएको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा ४० दिनको सेवा–सुविधा दिने गरी म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो । उनीहरूलाई प्रहरी जवानको सुरु स्केलको तलबअनुसार ४० दिनको सेवा–सुविधा दिइएको थियो । यसपटक पनि ४० दिनकै लागि निर्वाचन सुरषा प्रहरी भनाए गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएर ५४ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, अवकाश प्राप्त आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली प्रहरीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने जस्ता प्रावधान रहनेछन् । उनीहरूको तलबभत्ता तथा सेवा–सुविधा प्रहरी जवान सरह नै हुने बताइएको छ ।

मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा छुट्याइने र त्यसैअनुसार निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी सहितका सुरक्षाकर्मी खटाइने बताएको छ । पहिलो घेरामा प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी रहेनछन् । त्यसपछि दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गर्ने बताइएको छ ।

अन्तिम अर्थात् तेस्रो घेरामा भने नेपाली सेनाले सुरक्षा गर्ने बताइएको छ । मतदान केन्द्र संवेदनशिलताका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुन्छन् ।

निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी
प्रारम्भिक मतदानका लागि रास्वपाले थप्यो समय

प्रारम्भिक मतदानका लागि रास्वपाले थप्यो समय
कस्मेटिका एक्स्पो : अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य करियरका सम्भावना र सीप विकासमा जोड

कस्मेटिका एक्स्पो : अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य करियरका सम्भावना र सीप विकासमा जोड
कार्यकारी भूमिका खोज्दा रवि-बालेन एकतामा छुटे कुलमान

कार्यकारी भूमिका खोज्दा रवि-बालेन एकतामा छुटे कुलमान
वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?

वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?
रवि-बालेन दागरहित नेता-व्यक्ति होइनन्, एकताको प्रभाव खासै छैन: महत

रवि-बालेन दागरहित नेता-व्यक्ति होइनन्, एकताको प्रभाव खासै छैन: महत
रसुवागढीमा नेपाल-चीन जोड्ने बेलिब्रिज तयार, नाका १७ पुसदेखि खुल्ने

रसुवागढीमा नेपाल-चीन जोड्ने बेलिब्रिज तयार, नाका १७ पुसदेखि खुल्ने

