+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कम्युन छापामारीको विरोधमा नेकपा माओवादीले संघर्ष गर्ने

पुस १२ देखि १५ सम्म संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा

नेकपा माओवादीको स्थायी समिति बैठकले मशाल जुलुस, कोणसभा, विरोध प्रदर्शनलगायत संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १२ गते १४:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले अर्घाखाँचीको सितगङ्गा–११ मा प्रहरी छापामारीको विरोधमा चार दिने देशव्यापी संघर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
  • माओवादीले १२ देखि १५ पुससम्म मशाल जुलुस, कोणसभा, विरोध प्रदर्शन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • प्रहरीले ११ पुसमा कम्युनमा छापा मारेपछि माओवादीले सरकारले शान्तिपूर्ण निकास नचाहेको र स्वेत आतंक मच्चाएको आरोप लगाएको छ।

१२ पुस, काठमाडौं । अर्घाखाँचीको सितगङ्गा–११ मा रहेको कम्युनमा प्रहरीले छापा मारेको विरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

नेकपा माओवादीको शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले मशाल जुलुस, कोणसभा, विरोध प्रदर्शनलगायत संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले चार दिने देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको जनाए ।

उनका अनुसार केन्द्रीय कम्युनमा प्रहरी हस्तक्षेप र अपरेशनको विरोधमा आज शनिबार बेलुकी ६ बजे मशाल जुलुस निकालिनेछ ।

१३ पुसमा दिउँसो २ बजे कोणसभा, १४ पुस दिउँसो २ बजे विरोध प्रदर्शन र १५ गते दिउँसो १ बजे काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

११ पुसमा सुरक्षाकर्मीको एक टोलीले अर्घाखाँचीको सितगङ्गा ११ मा रहेको नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरिरहेको कम्युनमा छापा मारेको थियो । त्यसक्रममा केही हतियार र विस्फोटक पदार्थ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्घाखाँचीको बोक्सेमा हात हतियार तथा विष्फोटक पदार्थ फेला

नेकपा माओवादीले भने सरकारले आफ्नो कम्युन र सर्वसाधारण जनताको घरमा छापा मारेर स्वेत आतंक मच्चाएको दावी गरेको छ ।

११ पुसमै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता प्रकाण्डले सरकारले एकातिर शान्तिपूर्ण चुनावको वातावरण बनाउने प्रचार गर्ने र अर्कोतिर माओवादीका उत्पादन केन्द्र र सर्वसाधारण जनताका घरमा छापा मार्ने कार्य गरेर स्वेत आतंक मच्चाएको जिकिर गरेका थिए ।

विज्ञप्ति मार्फत् उनले छापामारीको घटनाले सरकारले शान्तिपूर्ण निकास नचाहेको र देशलाई अशान्तितिर घकेल्न चाहेको पुष्टि भएको दावी गरेका छन् ।

कम्युनमा छापामारी नेकपा माओवादी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यान्सर बिरामीको उपचार कोष बनाउन एक महिने ‘साइक्लिङ’

क्यान्सर बिरामीको उपचार कोष बनाउन एक महिने ‘साइक्लिङ’
कसैको अस्तित्व समाप्त पारेर एकता सम्भव हुँदैन: कुलमान घिसिङ

कसैको अस्तित्व समाप्त पारेर एकता सम्भव हुँदैन: कुलमान घिसिङ
इमरान हासमीसँग के गर्दैछिन् नेपाली मोडल तथा अभिनेत्री मुना गौचन ?

इमरान हासमीसँग के गर्दैछिन् नेपाली मोडल तथा अभिनेत्री मुना गौचन ?
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा सकेट बमजस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु फेला

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा सकेट बमजस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु फेला
हुम्लामा आगलागीबाट एक बालकको मृत्यु

हुम्लामा आगलागीबाट एक बालकको मृत्यु
‘नेपथ्य’ नेपाल टूर २०२६ : चार सहरमा ब्यान्ड गुञ्जिने

‘नेपथ्य’ नेपाल टूर २०२६ : चार सहरमा ब्यान्ड गुञ्जिने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित