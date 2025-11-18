उज्यालो नेपाल पार्टीको बैठक जारी, कुलमान पनि सहभागी

१२ पुस, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । शनिबार दिउँसो केहीबेरदेखि बैठक जारी रहेको सो पार्टीका नेताहरूले जानकारी गराएका छन् । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा बसिरहेको हो ।
ऊर्जामन्त्री समेत रहेका सो पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङ पनि बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
बैठकमा सहभागी हुनुअघि आजै बिहान पनि घिसिङले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
सो क्रममा भएका छलफलबारे अहिले कुलमानले पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गरिरहेका छन् ।
‘उहाँ (कुलमान) पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ । विशेषगरी बालेनसँग भएका कुराकानीबारे ब्रिफिङ हुने जानकारी हामीले पाएका छौं,’ सो पार्टीका एक नेताले भने ।
मेयर शाहले पछिल्ला केहीदिनदेखि राजनीतिक भेटवार्ता तिव्र बनाएका छन् ।
