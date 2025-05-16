+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तिलस्मी नेतृत्वको खोजीले मुलुकलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन: प्रदीप ज्ञवाली

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १२ गते १३:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले तिलस्मी नेतृत्वको खोजीले मुलुकलाई कहीँ पनि नपुर्‍याउने बताउनुभयो।
  • ज्ञवालीले देश बन्ने भनेको अन्ततः विचार, संस्था, प्रणाली र सामूहिकताले हुने उल्लेख गर्नुभयो।
  • उनले रास्वपा, मन्त्री कुलमान घिसिङ र मेयर बालेन शाहबीचको एकता प्रयासलाई अतिरञ्जना गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

१२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले तिलस्मी नेतृत्वको खोजीले मुलुकलाई कहीँ पनि नपुर्‍याउने बताएका छन् ।

देश कुनै एक व्यक्तिले नभई विचार, संस्था, प्रणाली र सामूहिकताले बन्ने उनको भनाइ छ ।

रास्वपा, मन्त्री कुलमान घिसिङ र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच चलिरहेको एकता प्रयासतर्फ संकेत गर्दै नेता ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।

एमालेको निवर्तमान उपमहासचिव रहेका ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘…यो मिलनले यसतै ‘तारणहार’ जन्माउँछ र देशले मुक्ति पाउँछ भन्ने भ्रान्ति फैलाउन खोजिँदैछ । तर, यस्तो तिलस्मी तत्वको खोजीले मुलुकलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । देश बनाउनमा व्यक्तिको भूमिका हुँदैन भन्ने होइन, तर देश बन्ने भनेको अन्ततोगत्वा विचार, संस्था, प्रणाली र सामूहिकताले हो ।’

वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि भन्दै पछिल्ला दिन चलिरहेका भेटघाटहरूलाई अतिरञ्जना गरिएको उनको टिप्पणी छ । ‘यस्ता भेटघाटहरूलाई लिएर यस्तो तरङ्ग ल्याउन खोजिँदैछ मानौं, आजसम्म नेपाल नबनेकै अमुक व्यक्तिहरू नमिलेर हो । जस्तो कि दक्षिण भारतीय चलचिलहरूमा देखिन्छ– कुनै नायक रङेगमञ्चमा उत्रेर ढ्याक्क खुट्टा बजार्छ, तुफान सिर्जना हुन्छ, अनि सबै खलनायकहरू सोत्तर हुन्छन् ।

ज्ञवालीले एकताको प्रयासमा रहेकाहरूलाई सिंहदरबार जलाउने वा जल्दा उत्सव मनाउनेहरू भनेर आरोपित गरेका छन् ।

‘विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँमा उभिनु राम्रो हो । ‘उसो त, विचार मिलेको हो कि स्वार्थ– समयले नै बताउला) त्यसमाथि, सिंहदरबार जलाउने या जल्दा उत्सव मनाउनेहरू पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट त्यही सिंहदरबारमा पुगन खोज्नु सकारात्मक हो,’ ज्ञवालीले लेखेका छन् ।

प्रदीप ज्ञवाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको अभिव्यक्तिमा प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : उदेक लागेको छ

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको अभिव्यक्तिमा प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : उदेक लागेको छ
महासचिव नपाएपछि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका ज्ञवाली निर्वाचित

महासचिव नपाएपछि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका ज्ञवाली निर्वाचित
प्रदीप ज्ञवालीको मौन विद्रोह

प्रदीप ज्ञवालीको मौन विद्रोह
भृकुटीमण्डपबाट रुँदै फर्किए प्रदीप ज्ञवाली, केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै उम्मेदवारी

भृकुटीमण्डपबाट रुँदै फर्किए प्रदीप ज्ञवाली, केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै उम्मेदवारी
महासचिव नपाएका प्रदीप ज्ञवाली उपाध्यक्ष बन्न अनिच्छुक, केन्द्रीय सदस्य बन्छु भन्दै हिंडे घर

महासचिव नपाएका प्रदीप ज्ञवाली उपाध्यक्ष बन्न अनिच्छुक, केन्द्रीय सदस्य बन्छु भन्दै हिंडे घर
देश बनाउनेहरूलाई जय, देश जलाउनेहरूलाई नो : प्रदीप ज्ञवाली

देश बनाउनेहरूलाई जय, देश जलाउनेहरूलाई नो : प्रदीप ज्ञवाली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित