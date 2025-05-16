महासचिव नपाएपछि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका ज्ञवाली निर्वाचित

Listen News
- नेकपा एमालेको महासचिव पदमा उम्मेदवार हुन नपाएपछि प्रदीप ज्ञवाली केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भएका छन्।
- अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ज्ञवालीलाई महासचिवको उम्मेदवार नबन्न आग्रह गर्दै उपाध्यक्ष लड्न सुझाएका थिए।
- ज्ञवालीले उपाध्यक्ष नलड्ने घोषणा गर्दै केन्द्रीय सदस्य पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए र १९४२ मत ल्याए।
३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको महासचिव पदमा उम्मेदवार हुन नपाएपछि अध्यक्ष केपी ओलीसहित शीर्ष नेतासँग रुष्ट बनेका प्रदीप ज्ञवाली केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ज्ञवालीलाई महासचिवको उम्मेदवार नबन्न आग्रह गर्दै उपाध्यक्ष लड्न सुझाएका थिए । तर, ज्ञवालीले भने उपाध्यक्ष नलड्ने घोषणा गर्दै केन्द्रीय सदस्य पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका थिए ।
उनले केन्द्रीय सदस्यमा उनले १९४२ मत ल्याए ।
