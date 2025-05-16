कोमल भट्टराई पनि एमाले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार

१ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा कोमल भट्टराईले पनि उम्मेद्वारी दिएका छन्।
उनी चर्चित २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका नेता हुन्। पूराना नेता भएपनि उनी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थिएनन् । तर यसपटक खुला तर्फ केन्द्रीय सदस्यमा उमेदवारी दिएका छन्।
उनले आफ्नो उम्मेद्वारीलाई ’माले संस्कारबाट सुशिक्षित, इतिहास बुझेको र वर्तमान गतिशीलतासँग अपडेट’ भनेका छन्।
