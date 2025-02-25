बीपीएलको दोस्रो खेलमा सन्दीपले लिए एक विकेट, राजशाही भने पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बंगलादेश प्रिमियर लिगको दोस्रो खेलमा ४ ओभर बलिङ गर्दै ३५ रन खर्चिएर १ विकेट लिए।
- सन्दीपले कप्तान मोहम्मद मिथुनको विकेट लिएका थिए र राजशाही वारियर्सलाई ढाका क्यापिटल्सले ५ विकेटले हरायो।
- ढाकाले १३३ रनको लक्ष्य ७ बल बाँकी छँदा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो।
११ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल)को दोस्रो खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीका लेगस्पीनर सन्दीप लामिछानेले एक विकेट लिएका छन् ।
राजशाही वारियर्सबाट खेलिरहेका सन्दीपले शनिबार ढाका क्यापिटल्ससँगको खेलमा ४ ओभर बलिङ गर्दै ३५ रन खर्चिएर १ विकेट लिए । उनले कप्तान मोहम्मद मिथुनको विकेट लिएका थिए ।
खेलमा राजशाही भने पराजित भयो । राजशाहीलाई ढाकाले ५ विकेटले हरायो । १३३ रनको लक्ष्य ढाकाले ७ बल बाँकी छँदा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको राजशाहीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १३२ रन बनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4