+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रारम्भिक मतदानका लागि रास्वपाले थप्यो समय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि भइरहेको प्रारम्भिक मतदानको समय थप गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि भइरहेको प्रारम्भिक मतदानको समय २०८२ पौष १४ गते बिहान १० बजेसम्म थप गरेको छ।
  • महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले मतदाताको अत्याधिक चापका कारण मतदान समय थप गरिएको जानकारी दिनुभयो।
  • रास्वपाले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार आवेदन माग गरेको थियो।

१३ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि भइरहेको प्रारम्भिक मतदानको समय थप गरेको छ ।

मतदाताको चाप धेरै भएको भन्दै पुस १४ गते बिहान १० बजेसम्मका लागि मतदानको समय थपिएको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाका लागि हाल चालु रहेको प्रारम्भिक मतदानमा मतदाताहरुको अत्याधिक धेरै चाप रहेको हुँदा तोकिएको समयमा मतदान सम्पन्न हुन कठिन हुने देखिएकोले पार्टी सचिवालयबाट प्रारम्भिक मतदानको समय २०८२ पौष १४ गते बिहान १०:०० बजेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा अनुरोध गरिन्छ,’ बुर्लाकोटीले भने ।

रास्वपाले फागुन २१ गतेका लागि हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन इच्छुकहरूको आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन दिएकाहरूलाई आन्तरिक निर्वाचनमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्न अहिले रास्वपामा आन्तरिक निर्वाचन भइहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रवि–बालेन सम्झौताले चुनावमा जनताको मत तान्दैन : मनिष सुमन

रवि–बालेन सम्झौताले चुनावमा जनताको मत तान्दैन : मनिष सुमन
रवि–बालेन वान टू वान वार्ता

रवि–बालेन वान टू वान वार्ता
रास्वपामा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट: ब्लू प्रिन्ट संवाद र शून्य समय आज र भोलि

रास्वपामा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट: ब्लू प्रिन्ट संवाद र शून्य समय आज र भोलि
आसन्न चुनावबारे रास्वपाको गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क विभागमा छलफल

आसन्न चुनावबारे रास्वपाको गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क विभागमा छलफल
रास्वपाले भन्यो– उम्मेदवार हुँ भन्दै आफूखुसी प्रचार नगर्नू

रास्वपाले भन्यो– उम्मेदवार हुँ भन्दै आफूखुसी प्रचार नगर्नू
कमजोर ठहर गर्दै रास्वपाले गर्‍यो कीर्तिपुर नगर समिति भंग

कमजोर ठहर गर्दै रास्वपाले गर्‍यो कीर्तिपुर नगर समिति भंग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित