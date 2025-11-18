नेकपाबाट दोलखामा विशाल खड्का उम्मेदवार

३ माघ, काभ्रपलाञ्चोक । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको दोलखामा विशाल खड्कालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उनलाई उम्मेदवार बनाएको हो । पूर्व माओवादी रहेका खड्का नेकपाभित्र जिल्लामा पकड राख्ने नेताका पर्छन् ।
उनी २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट दोलखा (१) बाट बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए ।
