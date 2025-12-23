हप्तामा १० घन्टा बढी भिडियो गेम खेल्दा के हुन्छ ? यस्तो छ नयाँ अध्ययनको नतिजा

हप्तामा दश घन्टा भन्दा बढी भिडियो गेम खेल्दा युवाहरूको आहार, निद्रा र शरीरको तौलमा उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अष्ट्रेलियाको कर्टिन युनिभर्सिटीको नेतृत्वमा र न्यूट्रिशनमा प्रकाशित अनुसन्धानले देशभरका पाँच विश्वविद्यालयका ३१७ जना विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षण गरेको थियो, जसको औसत उमेर २० वर्षको रहेको कर्टिन युनिभर्सिटीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सहभागीहरूलाई निम्न (०–५ घन्टा प्रति हप्ता) मध्यम (५–१० घन्टा) र उच्च (१० घन्टा भन्दा) बडी खेलाडीहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो ।
शोधकर्ताहरूले कम र मध्यम समय खेल्नेहरूमा सामान्य स्वास्थ्य अवस्था तथा र साप्ताहिक १० घन्टा भन्दा बढी भिडीयो गेम खेल खेल्नेहरूमा आहार, निन्द्रा र तौल लगायतमा नकरात्मक असर परेको जनाएका छन् ।
हप्तामा दश घन्टा भन्दा बढी तथा अत्यधिक भिडीयो गेम युवाहरूको लागि आनिकारक भएको कर्टिन स्कूल अफ पपुलेसन हेल्थका प्रोफेसर मारियो सिर्भोले बताएका छन् ।
विद्यार्थीहरूले हप्तामा १० घन्टा सम्म खेल्दा आहार, निद्रा र शरीरको वजनको सन्दर्भमा सबै समान देखिएको जनाउँदै सिर्भोले १० घन्टाको सीमाभन्दा बढी खेल्नेहरूमा स्पष्ट भिन्नताहरू देखा परेको बताएका छन् ।
हप्तामा १० घन्टा भन्दा बढी खेल खेल्ने विद्यार्थीहरूमा खराब आहार र उच्च मोटोपनाको समस्या भएको तथा कम र मध्यम समय खेल्नेहरूमा सामान्य भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
सबै अध्ययन समूहहरूले धेरै गेम गेल्नेहरूमा सामान्यतया खराब निद्राको गुणस्तरको रिपोर्ट गरेका छन् भने दश घन्टा भन्दा बढी खेल्नेहरूमा निद्रामा अवरोध भएको शोधकर्ताहरूले बताएका छन् ।
अध्ययनले स्वस्थ दिनचर्या अपनाउने सुझाव दिदै राति अबेरसम्म गेम नखेल्न र स्वस्थ खानेकुराको सेवन गरी स्वास्थ्य जोखिमहरू कम गर्न सुझाएको छ । सिन्ह्वा
