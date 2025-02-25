म्यानचेष्टर डर्बीमा युनाइटेडको सानदार जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ माघ, काठमाडौं । प्रिमियर लिग अन्तर्गत म्यानचेष्टर डर्बीमा म्यानचेष्टर युनाइटेडले जित हात पारेको छ ।
शनिबार घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा युनाइटेडले म्यानचेष्टर सिटीलाई २-० ले पराजित गरेको हो ।
माइकल क्यारिकले प्रशिक्षण सम्हालेको पहिलो खेलमै युनाइटेडले सिटीलाई पराजित गरेको हो ।
युनाइटेडका लागि ब्राएन एमबेउमाले ६५औं र प्याट्रिक डोर्गुले ७६औं मिनेटमा गोल गरे ।
जितपछि युनाइटेड २२ खेलबाट ३५ अंक जोडेर चौथो स्थानमा उक्लेको छ । समान खेलबाट सिटी ४३ अंकसहित दोस्रो स्थानमै छ ।
तस्बीर : प्रिमियर लिग
