मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

१९ पुस, काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)ले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)लाई क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमानलाई टिमबाट बाहिर राख्न निर्देशन दिएको छ ।
बीसीसीआईका सचिव देवजीत सैकियाले केकेआरलाई बंगलादेशी क्रिकेटर रहमानलाई टिममा सहभागी नगराउन निर्देशन दिएको बताएका हुन् ।
‘हालैका घटनाक्रमपछि बीसीसीआईले केकेआरलाई बंगलादेशका खेलाडी मुस्तफिजुर रहमानलाई स्क्वाडबाट रिलिज गर्ने निर्देशन दिएको छ’, सैकियाले भने, ‘यदि, केकेआरले रिप्लेसमेन्टको माग गरे बीसीसीआईबाट अनुमति पाउने छ ।’
बंगलादेशका क्रिकेटर रहमानलाई लिएर केही दिनदेखि भारतमा विरोध भइरहेको छ । बंगलादेशमा एक हिन्दु युवकको हत्या भएपछि विरोध सुरू भएको हो ।
भारतमा सत्तारूढ भाजपा नेता र कयौं हिन्दु धर्मगुरुहरूले रहमानलाई केकेआरले टिममा समावेश गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । केकेआरका संयुक्त मालिक मध्येमा पर्ने बलिवुड सुपरस्टार शाहरुख खानलाई ‘देशद्रोही’सम्म भनिँदै छ ।
यसैबीच कांग्रेसका केही नेताहरूले शाहरुख खानलाई ‘देशद्रोही’ भनिएको घटनाको विरोध गरेका छन् । शाहरूख खानमाथिको आरोपलाई कांग्रेस नेताहरूले भारतको बहुलतावादी समाजमाथिको आक्रमण भनेका छन् ।
