गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार

६ माघ, उदयपुर । लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश समिति सदस्यसमेत रहेका राईले सोमबार दिउँसो पदबाट राजीनामा बुझाएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कटारी पुगी उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
नेकपाबाट उदयपुर–२ बाट चुनाव लड्ने आकांक्षी रहेका उनले पार्टीले टिकट नदिने भएपछि अन्तिममा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरे ।
यस क्षेत्रमा नेकपाले भने सुरेशकुमार राईलाई उम्मेदवार बनाएर मनोनयन दर्ता गराइसकेको छ।
मेजरकुमार राई २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लगातार दुई कार्यकाल लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
