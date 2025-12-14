काठमाडौंका १० क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी, कुनमा कति ?

६ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार यहाँको क्षेत्र नम्बर १ मा सबैभन्दा धेरै जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । क्षेत्र १ मा मात्रै ३० जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार १० वटै क्षेत्रमा उत्साहजनकरुपमा मनोनयन भएको छ । ‘शान्तिपूर्ण र उत्साहजनरुपमा मनोनयनको काम भयो,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले भने ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि आज मंगलबार देशैभर उम्मेदवारी दर्ताको काम सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौंको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति उम्मेदवार ?
काठमाडौं १ –३०
काठमाडौं २– २२
काठमाडौं ३–२४
काठमाडौं ४–२८
काठमाडौं ५–२६
काठमाडौं ६–२२
काठमाडौं ७–२८
काठमाडौं ८–२२
काठमाडौं ९–२६
काठमाडौं १०–२६
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4