काठमाडौंका १० क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी, कुनमा कति ?

६ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार यहाँको क्षेत्र नम्बर १ मा सबैभन्दा धेरै जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । क्षेत्र १ मा मात्रै ३० जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार १० वटै क्षेत्रमा उत्साहजनकरुपमा मनोनयन भएको छ । ‘शान्तिपूर्ण र उत्साहजनरुपमा मनोनयनको काम भयो,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले भने ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि आज मंगलबार देशैभर उम्मेदवारी दर्ताको काम सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौंको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति उम्मेदवार ?

काठमाडौं १ –३०

काठमाडौं २– २२

काठमाडौं ३–२४

काठमाडौं ४–२८

काठमाडौं ५–२६

काठमाडौं ६–२२

काठमाडौं ७–२८

काठमाडौं ८–२२

काठमाडौं ९–२६

काठमाडौं १०–२६