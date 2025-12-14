+
काठमाडौंका १० क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी, कुनमा कति ?

काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १९:४१

६ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार यहाँको क्षेत्र नम्बर १ मा सबैभन्दा धेरै जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । क्षेत्र १ मा मात्रै ३० जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार १० वटै क्षेत्रमा उत्साहजनकरुपमा मनोनयन भएको छ । ‘शान्तिपूर्ण र उत्साहजनरुपमा मनोनयनको काम भयो,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले भने ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि आज मंगलबार देशैभर उम्मेदवारी दर्ताको काम सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौंको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति उम्मेदवार ?

काठमाडौं १ –३०
काठमाडौं २– २२
काठमाडौं ३–२४
काठमाडौं ४–२८
काठमाडौं ५–२६
काठमाडौं ६–२२
काठमाडौं ७–२८
काठमाडौं ८–२२
काठमाडौं ९–२६
काठमाडौं १०–२६

काठमाडौं निर्वाचन
सम्बन्धित खबर

काठमाडौंका ६ क्षेत्रमा राप्रपाले टुंग्यायो उम्मेदवार : ५ मा थापा, ६ मा भेटवाल

काठमाडौंका ६ क्षेत्रमा राप्रपाले टुंग्यायो उम्मेदवार : ५ मा थापा, ६ मा भेटवाल
काठमाडौंका १० क्षेत्रमा एमालेले क-कसलाई गर्‍यो उम्मेदवार सिफारिस ? (सूची)

काठमाडौंका १० क्षेत्रमा एमालेले क-कसलाई गर्‍यो उम्मेदवार सिफारिस ? (सूची)
काठमाडौंको गैरीगाउँस्थित काठ गोदाममा आगलागी

काठमाडौंको गैरीगाउँस्थित काठ गोदाममा आगलागी
काठमाडौंमा ट्याक्सीबाट बरामद भयो ५५ किलो गाँजा

काठमाडौंमा ट्याक्सीबाट बरामद भयो ५५ किलो गाँजा
काठमाडौं र ललितपुरका ५ स्थानमा एकैदिन दिउँसै चोरी

काठमाडौं र ललितपुरका ५ स्थानमा एकैदिन दिउँसै चोरी
काठमाडौंको वायु प्रदूषणले नाघ्यो अस्वस्थको तह

काठमाडौंको वायु प्रदूषणले नाघ्यो अस्वस्थको तह

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

