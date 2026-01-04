२३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंका सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रले गरेको सिफारिसमा जिल्लाको सुझावसहित सिफारिस गरिएको अध्यक्ष दीपक निरौलाले जानकारी दिए ।
काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा काठमाडौंको चुनावबारे चासो छ ।
काठमाडौं–२ मा मणिराम फुयाँलको एकल सिफारिस छ भने काठमाडौं–५ ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेमात्रै अरु आकांक्षीबारे छलफल गर्नेगरी सिफारिस गरिएको छ ।
बाँकी हेर्नुस् सूची :
