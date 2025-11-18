+
दल दर्तापछि काठमाडौंमा हर्क साम्पाङको पहिलो सभा (तस्वीरहरू)

श्रम संस्कृति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेपछि काठमाडौंको आयोजना गरेको यो पहिलो औपचारिक सभा हो ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ मंसिर २२ गते १३:५२

२२ मंसिर, काठमाडौं । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले काठमाडौंमा सभा आयोजना गरेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेपछि काठमाडौंको आयोजना गरेको यो पहिलो औपचारिक सभा हो ।

सिफल चौरमा आयोजित सभालाई ‘संगठन बिस्तार तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम’ नाम दिइएको छ । कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहितका नेता–कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति छ । साम्पाङले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उदघाटन गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरु नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहित सहभागी छन् । उनीहरुले प्लेकार्डमा प्रिन्ट गरिएको पार्टीको चुनाव चिह्न लिएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले दुई हातको अँजुलीमा लिएको माटो चुनाव चिह्न पाएको छ ।

हेर्नुहोस् कार्यक्रममा सहभागीहरू : 

 

 

लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

