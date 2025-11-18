+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंबाट देखिए मनमोहक हिमाल (तस्वीरहरू)

आकाशमा बादल छैन भने चर्को घाम लागेको छ । टाढा टाढासम्मका दृश्य पनि स्पष्ट र सफा देखिन्छ । यो बेला उत्तरतर्फका हिमालका दृश्य पनि मनमोहक देखिन्छ ।

0Comments
Shares
विकास श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर आले विकास श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर आले
२०८२ कात्तिक २६ गते १६:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंमा केही दिनअघिको वर्षापछि अहिले मौसम सफा र आकाशमा बादल छैन।
  • चर्को घाम लाग्दा टाढा हिमालका दृश्यहरू स्पष्ट र मनमोहक देखिन्छन्।
  • भारी वर्षाले देशभर जनजीवन प्रभावित र धनजनको क्षति भएको थियो।

२५ कात्तिक, काठमाडौं। केही दिनअघिको वर्षाका कारण हिजोआज काठमाडौंको मौसम सफा देखिएको छ।

आकाशमा बादल छैन भने चर्को घाम लागेको छ । टाढा टाढासम्मका दृश्य पनि स्पष्ट र सफा देखिन्छ । यो बेला उत्तरतर्फका हिमालका दृश्य पनि मनमोहक देखिन्छ ।

केही दिनअघि भारी वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। वर्षाले धनजनको क्षति भएको थियो । तर अहिले खुलेको मौसमले विगतको त्यो झरी पनि बिर्साइदिएको छ।

काठमाडौंको कलंकी तथा भक्तपुरको लोकन्थली र पाइलटबाबा आश्रम क्षेत्रबाट देखिएका हिमाल :

 

 

काठमाडौं हिमाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका ७० प्रतिशत व्यक्तिको पृष्ठभूमि आपराधिक

जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका ७० प्रतिशत व्यक्तिको पृष्ठभूमि आपराधिक
एमालेले मंसिर ६ गते काठमाडौंमा जनसभा गर्ने

एमालेले मंसिर ६ गते काठमाडौंमा जनसभा गर्ने
काठमाडौंको फोहोर विसर्जन : पीडितले बालेन खोजेपछि वार्ता असफल

काठमाडौंको फोहोर विसर्जन : पीडितले बालेन खोजेपछि वार्ता असफल
काठमाडौं टू मनाङ, आकाशबाट जे देखियो (तस्वीरहरू)

काठमाडौं टू मनाङ, आकाशबाट जे देखियो (तस्वीरहरू)
छठ घाटका लागि काठमाडौं महानगरले तोक्यो ८ स्थान

छठ घाटका लागि काठमाडौं महानगरले तोक्यो ८ स्थान
धपक्कै बल्यो काठमाडौं (तस्वीरहरू)

धपक्कै बल्यो काठमाडौं (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित