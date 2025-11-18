काठमाडौंबाट देखिए मनमोहक हिमाल (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंमा केही दिनअघिको वर्षापछि अहिले मौसम सफा र आकाशमा बादल छैन।
- चर्को घाम लाग्दा टाढा हिमालका दृश्यहरू स्पष्ट र मनमोहक देखिन्छन्।
- भारी वर्षाले देशभर जनजीवन प्रभावित र धनजनको क्षति भएको थियो।
२५ कात्तिक, काठमाडौं। केही दिनअघिको वर्षाका कारण हिजोआज काठमाडौंको मौसम सफा देखिएको छ।
आकाशमा बादल छैन भने चर्को घाम लागेको छ । टाढा टाढासम्मका दृश्य पनि स्पष्ट र सफा देखिन्छ । यो बेला उत्तरतर्फका हिमालका दृश्य पनि मनमोहक देखिन्छ ।
केही दिनअघि भारी वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। वर्षाले धनजनको क्षति भएको थियो । तर अहिले खुलेको मौसमले विगतको त्यो झरी पनि बिर्साइदिएको छ।
काठमाडौंको कलंकी तथा भक्तपुरको लोकन्थली र पाइलटबाबा आश्रम क्षेत्रबाट देखिएका हिमाल :
