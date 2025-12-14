+
खल्तीका सहसंस्थापक अरविन्द बारा–३ मा रास्वपाका उम्मेदवार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १६:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अरविन्द साहले प्रतिनिधिसभा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
  • साहले ग्रामीण विकास र डिजिटल रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परिणाममुखी राजनीतिमा जोड दिएका छन्।
  • उनी किसान परिवारबाट आएका र प्रविधिलाई रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोड्ने एजेन्डा संसदमा उठाउने बताए।

६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रतिनिधिसभा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा अरविन्द साहले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

अरविन्द खल्तीका सह–संस्थापक हुन् । मनोनयन दर्ताको क्रममा साहले परिणाममुखी राजनीति, ग्रामीण विकास र डिजिटल रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गाउँको सामुदायिक विद्यालयमा पढेर हुर्किएको तथा किसान परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएको अवसरको अभाव र राज्यको कमजोर उपस्थितिलाई नजिकबाट अनुभूत गरेको बताए।

यही अनुभवका आधारमा प्रविधिलाई रोजगारी, सेवा प्रवाह र आर्थिक विकाससँग जोड्ने एजेन्डा संसदमा उठाउने उनको भनाइ थियो।

अरविन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
