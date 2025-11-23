+
ओमनमा तेल ट्यांकरमाथि इरानको आक्रमण, एक भारतीयको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १८ गते १७:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ओमनमा इरानका तर्फबाट गरिएको ड्रोन हमलामा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ।
  • मार्शल आइल्यान्डको ध्वजा भएको तेल ट्यांकर ‘एमकेडी व्योम’ मा ड्रोन हमलाले इन्जन रूममा आगो लागेर विस्फोट भएको छ।
  • ट्यांकरका २१ क्रू सदस्यलाई बाहिर निकालिएको छ, जसमा १६ भारतीय, ४ बंगलादेशी र १ युक्रेनी नागरिक रहेका छन्।

१८ फागुन, काठमाडौं । मध्य–पूर्व जारी सैन्य संघर्षमा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । ओमनमा इरानका तर्फबाट गरिएको ड्रोन हमलामा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको हो ।

सल्तनत अफ ओमनको मेरीटाइम सेक्युरिटी सेन्टरले ड्रोन हमलामा एक भारतीय नागरिकको मृत्युको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

सेक्युरिटी सेन्टरले भनेको छ, ‘मार्शल आइल्यान्डको ध्वजा भएको तेल ट्यांकर ‘एमकेडी व्योम’ मा ड्रोनबाट हमला भयो । हमलाका कारण इन्जन रूममा आगो लागेर विस्फोट भयो । जसमा एक भारतीय क्रू मेम्बरको मृत्यु भएको छ ।’

ड्रोन हमलापछि ट्यांकरका २१ क्रू सदस्यलाई बाहिर निकालिएको समाचारमा उल्लेख छ । जसमध्ये १६ भारतीय, ४ बंगलादेशी र १ युक्रेनी नागरिक रहेका छन् ।

इरान आक्रमण
प्रतिक्रिया

