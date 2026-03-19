अहिलेसम्मकै सानो हेल्थ ट्र्याकर ‘फिटबिट एयर’ सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते ९:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिटबिटले मे ७, २०२६ मा स्क्रिनरहित र हलुका फिटबिट एयर वेयरेबल डिभाइस सार्वजनिक गरेको छ।
  • फिटबिट एयरले २४सै घण्टा मुटुको धड्कन, SpO2, निद्रा र तनाव मापन गर्ने अत्याधुनिक सेन्सरहरू समावेश गरेको छ।
  • यो डिभाइसको मूल्य ९९.९९ डलर र मे २६ देखि बजारमा उपलब्ध हुनेछ, जसमा ३ महिनाको गुगल हेल्थ प्रिमियम सेवा निःशुल्क छ।

गुगल अन्तर्गतको फिटबिटले आफ्नो अहिलेसम्मकै सानो र हलुका वेयरेबल डिभाइस ‘फिटबिट एयर’ सार्वजनिक गरेको छ।

धेरै मानिसहरूलाई स्मार्टवाच भारी र जटिल लाग्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो डिभाइस डिजाइन गरिएको हो । मे ७, २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको यो डिभाइस विशेषगरी ती प्रयोगकर्ताहरूका लागि लक्षित छ जो २४सै घण्टा बिना कुनै अवरोध आफ्नो स्वास्थ्य ट्र्याक गर्न चाहन्छन् ।

यस नयाँ डिभाइसका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

१. स्क्रिनरहित र आरामदायक डिजाइन 

फिटबिट एयरमा कुनै स्क्रिन छैन, जसले गर्दा यो निकै सानो र ‘डिसक्रिट’ छ। यसको मुख्य उद्देश्य प्रयोगकर्तालाई नोटिफिकेसनको झन्झटबाट मुक्त राख्दै उनीहरूको स्वास्थ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु हो। यसको तौल निकै कम भएकाले सुत्दा वा काम गर्दा यो हातमा छ भन्ने महसुस समेत हुँदैन। प्रयोगकर्ताले सबै विवरणहरू आफ्नो फोनमा रहेको गुगल हेल्थ एपमार्फत हेर्न सक्छन्।

२. अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेन्सरहरू 

सानो आकारको भए तापनि यसमा उच्च स्तरका सेन्सरहरू जडान गरिएको छ। यसले २४सै घण्टा मुटुको धड्कन, मुटुको गतिमा आउने अनियमितता, रगतमा अक्सिजनको मात्रा (SpO2), निद्राको विभिन्न चरणहरू र तनाव मापन गर्दछ।

३. ब्याट्री र चार्जिङ 

यो डिभाइसको ब्याट्री लाइफ एक हप्तासम्म टिक्छ। यसमा रहेको ‘फास्ट चार्जिङ’ सुबिधाले गर्दा मात्र ५ मिनेटको चार्जमा दिनभरको लागि पुग्ने पावर प्राप्त हुन्छ। यसले गर्दा प्रयोगकर्ताले लामो समयसम्म डिभाइस चार्ज नगरी प्रयोग गर्न सक्छन्।

४. गुगल हेल्थ कोच र एक्टिभिटी ट्र्याकिङ 

फिटबिट एयरले ‘गुगल हेल्थ कोच’ सँग मिलेर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सल्लाहहरू प्रदान गर्दछ। यसले सामान्य शारीरिक व्यायामहरू आफैँ पहिचान गरी रेकर्ड गर्न सक्छ। साथै, जिममा रहेका मेसिन वा ह्वाइटबोर्डमा लेखिएका वर्कआउट तालिकाको फोटो खिचेर पनि आफ्नो व्यायाम लग गर्न सकिने सुविधा यसमा छ।

५. मूल्य र उपलब्धता 

फिटबिट एयरको मूल्य ९९.९९ डलर तोकिएको छ र यसको प्रि-अर्डर आजैबाट सुरु भएको छ। यसका साथै बास्केटबल खेलाडी स्टिफन करीसँगको सहकार्यमा डिजाइन गरिएको ‘स्पेसल एडिसन’ को मूल्य १२९.९९ डलर रहेको छ। यो डिभाइस मे २६ देखि बजारमा उपलब्ध हुनेछ। यसको खरिदमा प्रयोगकर्ताले ३ महिनाको लागि ‘गुगल हेल्थ प्रिमियम’ सेवा निःशुल्क पाउनेछन्।

