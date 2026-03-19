गुगल वालेटमा नयाँ सुविधा: अब लकस्क्रिनमै देखिनेछ उडानको रियल-टाइम जानकारी

गुगल वालेटले आफ्नो सेवालाई अझ परिष्कृत बनाउँदै हवाई यात्रा गर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘लाइभ अपडेट्स’ फिचर थप गरेको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १९:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगल वालेटले हवाई यात्राका लागि 'लाइभ अपडेट्स' फिचर थप गरेको छ जसले उडानको वास्तविक समय जानकारी दिनेछ।
  • एन्ड्रोइड १६ वा सोभन्दा नयाँ अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्नेहरूले फोनको लकस्क्रिनमा उडान समय र अवतरण अनुमान हेर्न सक्नेछन्।
  • यो फिचरले उडान ढिलाइ, गेट परिवर्तन वा रद्द हुने जानकारी बारम्बार इमेल वा एप हेर्न नपर्ने गरी उपलब्ध गराउनेछ।

९ वैशाख, काठमाडौं । गुगल वालेटले आफ्नो सेवालाई अझ परिष्कृत बनाउँदै हवाई यात्रा गर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘लाइभ अपडेट्स’ फिचर थप गरेको छ। यसअघि क्रेडिट कार्ड, सरकारी परिचयपत्र र इभेन्ट टिकटहरू सुरक्षित राख्न प्रयोग गरिने यो वालेटले अब उडानको पछिल्लो अवस्थाबारे वास्तविक समयमा जानकारी दिनेछ।

एन्ड्रोइड १६ वा सोभन्दा नयाँ अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्नेहरूका लागि यो फिचर विशेष रूपमा उपयोगी हुनेछ, जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोनको लकस्क्रिन वा ‘अलवेज-अन डिस्प्ले’ मा नै जहाज उड्ने समय, उडान अवधि र अवतरण हुने अनुमानित समय हेर्न सक्नेछन्।

हवाई यात्राका क्रममा अन्तिम समयमा हुन सक्ने उडान ढिलाइ, गेट परिवर्तन वा उडान रद्द हुने जस्ता अनपेक्षित परिवर्तनहरूको जानकारी पाउन अब बारम्बार इमेल वा विभिन्न एपहरू हेरिरहनु पर्ने छैन।

प्रयोगकर्ताले जहाजको टिकट बुक गर्नासाथ वालेटमा क्यूआर कोडका साथै उडानसँग सम्बन्धित सबै अत्यावश्यक विवरणहरू उपलब्ध हुनेछन्। व्यस्त यात्राको समयमा छिटो र सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न यो फिचरले निकै मद्दत गर्नेछ। यो सुविधाको पूर्ण लाभ लिनका लागि एन्ड्रोइड १६ प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो गूगल वालेट र सम्बन्धित सेवाहरूलाई अपडेट गर्नुपर्नेछ।

अब गुगल क्रोमको ब्राउजरबाटै डकुमेन्ट सम्पादन र हस्ताक्षर गर्न सकिने

अब गुगल क्रोमको ब्राउजरबाटै डकुमेन्ट सम्पादन र हस्ताक्षर गर्न सकिने
गुगलको अफर: पुराना कम्प्युटरलाई अब यसरी बनाउन सकिनेछ नयाँ

गुगलको अफर: पुराना कम्प्युटरलाई अब यसरी बनाउन सकिनेछ नयाँ
गुगल म्याप्समा अझ सजिलो: जेमिनी एआईले नै लेखिदिनेछ फोटोको क्याप्सन

गुगल म्याप्समा अझ सजिलो: जेमिनी एआईले नै लेखिदिनेछ फोटोको क्याप्सन
गुगलको नयाँ प्रयोग : इन्टरनेट बिना नै चल्ने ‘एआई एज एलोक्वेन्ट’

गुगलको नयाँ प्रयोग : इन्टरनेट बिना नै चल्ने ‘एआई एज एलोक्वेन्ट’
गुगलको ‘जेम्मा ४ ‘ सार्वजनिक, अब सबैका लागि पूर्ण रूपमा ‘ओपन सोर्स’

गुगलको ‘जेम्मा ४ ‘ सार्वजनिक, अब सबैका लागि पूर्ण रूपमा ‘ओपन सोर्स’
गुगलको नयाँ फिचर : इमेल र डाटा सुरक्षित राखेरै फेर्न सकिनेछ ‘जिमेल एड्रेस’

गुगलको नयाँ फिचर : इमेल र डाटा सुरक्षित राखेरै फेर्न सकिनेछ ‘जिमेल एड्रेस’

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

