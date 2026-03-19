गुगल म्याप्समा अझ सजिलो: जेमिनी एआईले नै लेखिदिनेछ फोटोको क्याप्सन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुगल म्याप्सले ७ अप्रिलमा तीन नयाँ अपडेटहरू सार्वजनिक गरेको छ जसले तस्बिर सेयरिङ, क्याप्सन लेखन र योगदान ट्र्याकिङलाई सहज बनाउनेछ।
- एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि म्याप्सले मिडिया एक्सेस अन गरेपछि हालैका भ्रमणका आधारमा फोटो र भिडियोहरू छान्ने सुविधा थपेको छ।
- गुगलले 'लोकल गाइड' को प्रोफाइल पेजमा कुल पोइन्ट, लेभल र नयाँ 'गोल्ड' प्रोफाइल रंग सहितका ब्याजहरू थप गरेको छ।
२५ चैत, काठमाडौं । विश्वभरका ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवलाई अझ परिष्कृत बनाउन गुगल म्याप्सले तीनवटा नयाँ अपडेटहरू सार्वजनिक गरेको छ।
७ अप्रिल मा घोषणा गरिएका यी सुविधाहरूले प्रयोगकर्तालाई तस्बिर सेयर गर्न, क्याप्सन लेख्न र आफ्नो योगदानको प्रभाव ट्र्याक गर्न पहिलेभन्दा धेरै सहज बनाउनेछन्।
तस्बिर र भिडियो सेयरिङ अब झनै छिटो
गुगलले म्याप्सको ‘कन्ट्रीब्युट’ ट्याबलाई अझ स्मार्ट बनाएको छ।
यदि प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोनमा मिडिया एक्सेस अन गरेमा, म्याप्सले हालैका भ्रमणका आधारमा उपयुक्त फोटो र भिडियोहरू आफैँ छनोट गरिदिनेछ।
प्रयोगकर्ताले केवल एक ट्यापमा ती मिडियाहरू पोस्ट गर्न सक्नेछन्। यो फिचर अहिले विश्वभरका एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध छ भने आगामी महिनाहरूमा आईओएसमा पनि आउनेछ।
जेमिनी एआईको सहयोगमा क्याप्सन लेखन
तस्बिर पोस्ट गर्दा उपयुक्त शब्द चयन गर्न नसक्नेहरूको लागि गुगलले आफ्नो शक्तिशाली एआई मोडल ‘जेमिनी’ को सहयोग लिएको छ।
प्रयोगकर्ताले फोटो छनोट गर्ने बित्तिकै जेमिनीले तस्बिरको विश्लेषण गरी एउटा ड्राफ्ट क्याप्सन तयार पारिदिनेछ। प्रयोगकर्ताले सो क्याप्सनलाई आफ्नो इच्छा अनुसार सम्पादन गर्न वा हटाउन सक्नेछन्।
हाल यो सुविधा अमेरिकामा अंग्रेजी भाषामा आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध छ र छिट्टै विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गरिनेछ।
योगदानको प्रभाव र नयाँ ‘गोल्ड’ प्रोफाइल
गुगलले ‘लोकल गाइड’ हरूको उत्साह बढाउन प्रोफाइल पेजमा पनि परिवर्तन गरेको छ। अब कन्ट्रीब्युट ट्याबमै प्रयोगकर्ताको कुल पोइन्ट र लेभल प्रस्टसँग देखिनेछ।
साथै, उपलब्धि हासिल गरेका प्रयोगकर्ताहरूका लागि नयाँ ब्याजहरू (Badges) थपिएका छन्। विशेष गरी उच्च स्तरका योगदानकर्ताहरूलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर गुगलले नयाँ ‘गोल्ड’ रङको प्रोफाइल सार्वजनिक गरेको छ।
यो अपडेट अहिले विश्वभर एन्ड्रोइड, आईओएस र डेस्कटपमा उपलब्ध हुन थालेको छ।
