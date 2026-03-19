प्रतिनिधिसभाको सुरुमा विपक्षी दलको अवरोध, सभामुखको आग्रहपछि अघि बढ्यो बैठक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै अवरोध गरेका थिए।
- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो।
- सभामुखको आग्रहपछि बैठक सञ्चालन भएको छ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधकाबीच प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बढेको छ । केहीबेरबाट सुरु भएको प्रतिनिसभा बैठकको सुरुमै विपक्षी दलहरूले उठेर अवरोध गरेका थिए ।
बैठक सुरु हुनासाथ उनीहरूले अवरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
उनले आकस्मिक समय निर्धारण भइसकेको भन्दै अवरोध नगर्न भनेका थिए । सभामुखको आग्रहपछि बैठक सञ्चालन भएको हो ।
