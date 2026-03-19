Nepal

WC Series
Nepal
0/0
VS
UAE
29/3 (3.6)
LIVE अपडेट
संसद्‍मा तोडफोड गरिए तोडफोड गर्ने सांसदबाटै क्षतिपूर्ति भराइने

२०८३ वैशाख ८ गते १७:१६
  • प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३३ अनुसार संसद्‍मा तोडफोड गर्ने सांसदलाई सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गरी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिन सक्नेछन्।
  • सभामुखले कारबाही अघि सम्बन्धित सांसदलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ।
  • संसद् बैठकमा शान्ति भंग गर्ने सांसदलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट निष्काशन गर्न र निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार राखिएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । संसद्‍मा तोडफोड गरे तोडफोडमा संलग्न सांसदबाटै क्षतिपूर्ति भराइने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम ३३ मा सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखको विशेष अधिकार हुने व्यवस्था छ ।

नियम ३३ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा १५ दिनसम्मका लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।’

तर सभामुखले यसरी कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने प्रावधान सँगै राखिएको छ ।

विगतमा संसद्‍मा तोडफोडका घटना समेत भएका उदाहरण छन् । कुर्सी भाँच्ने लगायतका कार्य भएका उदाहरण छन् ।

यस्तो घटना दोहोरिन नदिन नियमावलीमा कडाइ गर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

संसद् बैठकमा कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भंग गरेमा वा गर्न लागेमा सभामुखले रोकिन आदेश दिनेछन् ।

सांसदले सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्काशन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछन् ।

यसरी निष्काशित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा १५ दिनसम्मका लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछन् ।

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभाले गैरसरकारी प्रस्तावलाई पनि प्राथमिकता दिने

फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउन संसद्‌भित्र समय तोकिँदै

बिजनेस खोज्दै संसद्

यी हुन् १२ वटा संसदीय समितिका नवनिर्वाचित सभापति

लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद खड्का निर्विरोध निर्वाचित

लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद खड्काको मनोनयन दर्ता

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

