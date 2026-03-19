News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाले सातामा एक दिन गैरसरकारी प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी नियमावलीको नियम ११ मा व्यवस्था गरेको छ।
- सभाको बैठक बसेको प्रत्येक शुक्रबार प्रश्नोत्तरपछि गैरसरकारी कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- शुक्रबार बैठक नबसेमा सभामुखले अर्को दिन तोक्न सक्नेछन् र गैरसरकारी कार्यसूचीमा मन्त्री बाहेकका सदस्यले प्रस्तुत गर्ने विषय पर्छन्।
८ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले गैरसरकारी प्रस्तावलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । सातामा एक दिन गैरसरकारी प्रस्तावउपर छलफल चलाउने गरी नियमावली बनाइएको छ ।
नियमावलीको नियम ११ मा सरकारी र गैरसरकारी कार्य गरिने दिनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘सभाको बैठक बसेको प्रत्येक शुक्रबारको दिन प्रश्नोत्तर पछिको समय गैरसरकारी कार्यसूचीले र अरू दिन सरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनेछ ।’
तर कुनै कारणवश शुक्रबारको दिन बैठक नबसेमा सभामुखले उक्त कार्यको लागि अर्को कार्यदिन तोक्न सक्नेछन् ।
यस नियमको प्रयोजनका लागि सरकारी कार्यसूची भन्नाले मन्त्रीको तर्फबाट सभामा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयक वा प्रस्ताव वा विषय रहनेछन् भने गैरसरकारी कार्यसूची अन्तर्गत मन्त्री बाहेकको सदस्यले प्रस्तुत गर्ने विषय पर्दछन् । ति विधेयक वा प्रस्ताव वा अनय विषय हुन सक्दछन् ।
विगतमा संसदमा पुगेका थोरै गैरसरकारी विधेयक मात्रै कानुनमा रूपान्तरित भएका छन् । यस्तो अवस्था तोड्ने गरी यसपटक प्रतिनिधिसभामा सातामा एक दिन गैरसरकारी कार्यसूचीमाथि छलफल गर्ने गरी तोकिएको छ ।
