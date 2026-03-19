Nepal

प्रतिनिधिसभाले गैरसरकारी प्रस्तावलाई पनि प्राथमिकता दिने

२०८३ वैशाख ८ गते १६:४४
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाले सातामा एक दिन गैरसरकारी प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी नियमावलीको नियम ११ मा व्यवस्था गरेको छ।
  • सभाको बैठक बसेको प्रत्येक शुक्रबार प्रश्नोत्तरपछि गैरसरकारी कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
  • शुक्रबार बैठक नबसेमा सभामुखले अर्को दिन तोक्न सक्नेछन् र गैरसरकारी कार्यसूचीमा मन्त्री बाहेकका सदस्यले प्रस्तुत गर्ने विषय पर्छन्।

८ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले गैरसरकारी प्रस्तावलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । सातामा एक दिन गैरसरकारी प्रस्तावउपर छलफल चलाउने गरी नियमावली बनाइएको छ ।

नियमावलीको नियम ११ मा सरकारी र गैरसरकारी कार्य गरिने दिनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘सभाको बैठक बसेको प्रत्येक शुक्रबारको दिन प्रश्नोत्तर पछिको समय गैरसरकारी कार्यसूचीले र अरू दिन सरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनेछ ।’

तर कुनै कारणवश शुक्रबारको दिन बैठक नबसेमा सभामुखले उक्त कार्यको लागि अर्को कार्यदिन तोक्न सक्नेछन् ।

यस नियमको प्रयोजनका लागि सरकारी कार्यसूची भन्नाले मन्त्रीको तर्फबाट सभामा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयक वा प्रस्ताव वा विषय रहनेछन् भने गैरसरकारी कार्यसूची अन्तर्गत मन्त्री बाहेकको सदस्यले प्रस्तुत गर्ने विषय पर्दछन् । ति विधेयक वा प्रस्ताव वा अनय विषय हुन सक्दछन् ।

विगतमा संसदमा पुगेका थोरै गैरसरकारी विधेयक मात्रै कानुनमा रूपान्तरित भएका छन् । यस्तो अवस्था तोड्ने गरी यसपटक प्रतिनिधिसभामा सातामा एक दिन गैरसरकारी कार्यसूचीमाथि छलफल गर्ने गरी तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गैरसरकारी विधेयक संसद् पुग्छन्, पास हुँदैनन्
सम्बन्धित खबर

सेती नदीमा नुहाउन पसेका युवक बेपत्ता

सेती नदीमा नुहाउन पसेका युवक बेपत्ता
र्‍यानसमवेयर आक्रमणबाट कसरी जोगिने ? मन्त्रालयको यस्तो सुझाव

र्‍यानसमवेयर आक्रमणबाट कसरी जोगिने ? मन्त्रालयको यस्तो सुझाव
प्रतिनिधिसभा नियमावली : प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना संसद्‌मा बोल्नुपर्ने नियम यथावत्

प्रतिनिधिसभा नियमावली : प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना संसद्‌मा बोल्नुपर्ने नियम यथावत्
नासुको खातामा सवा ४ करोड घुस

नासुको खातामा सवा ४ करोड घुस
भारतमा राहुल गान्धी र कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षले डिलिमिटेशन विधेयक कसरी फेल गराए ? 

भारतमा राहुल गान्धी र कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षले डिलिमिटेशन विधेयक कसरी फेल गराए ? 
अब संसद‍्‍को प्रत्येक बैठकमा प्रश्नोत्तर

अब संसद‍्‍को प्रत्येक बैठकमा प्रश्नोत्तर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

