+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लहानको होस्टेलबाट भागेका तीन बालकको उद्धार

सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–४ कदमाहा क्षेत्रमा प्रहरीले होस्टेलबाट बिना जानकारी बाहिर निस्किएका तीन जना बालकलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १४:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–४ कदमाहा क्षेत्रमा बिना जानकारी होस्टेलबाट निस्किएका तीन बालकलाई प्रहरीले सुरक्षित उद्धार गरेको छ।
  • ती बालकहरू लहानस्थित गोल्डेन इङ्गलिश बोर्डिङ्ग स्कुलमा होस्टेलमा बस्दै अध्ययनरत रहेको खुलेको छ।
  • उद्धार गरिएका बालकहरूलाई अभिभावकसँग सम्पर्क गरी सुरक्षित रूपमा जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

२८ वैशाख, सप्तरी । सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–४ कदमाहा क्षेत्रमा प्रहरीले होस्टेलबाट बिना जानकारी बाहिर निस्किएका तीन जना बालकलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको छ ।

प्रहरी चौकी लक्ष्मीपुर सप्तरीबाट खटिएको टोलीले लहानबाट कदमाहातर्फ पैदल हिँडिरहेका तीन बालकलाई शंकास्पद अवस्थामा देखेपछि नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरेको थियो ।

प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा ती बालकहरू लहानस्थित गोल्डेन इङ्गलिश बोर्डिङ्ग स्कुलमा होस्टेलमा बस्दै अध्ययनरत रहेको र कसैलाई जानकारी नदिई होस्टेलबाट बाहिर निस्किएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उद्धार गरिएका बालकहरूमा सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका–३ गौरा टोल निवासी पंकज मण्डलका १२ वर्षीय प्रिन्स मण्डल, वरुण ठाकुरका १० वर्षीय दुर्गानन्द ठाकुर र सन्तोष यादवका ७ वर्षीय विकास यादव रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार बालकहरू लामो दूरी पैदल यात्रा गरिरहेका कारण उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल नियन्त्रणमा लिई प्रहरी चौकी लक्ष्मीपुरमा ल्याइएको थियो ।

त्यसपछि आवश्यक विवरण संकलन गरी उनीहरूका अभिभावकहरूसँग सम्पर्क गरेर सुरक्षित रूपमा जिम्मा लगाइएको बताइएको छ । घटनाबारे जानकारी दिँदै प्रहरी नायव उपरीक्षक डम्बर बहादुर पुरीले जानकारी दिनुभयो ।

बालक उद्धार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस सदस्यता अद्यावधिक सहजीकरणका लागि ‘एआई कल सेन्टर’ 

कांग्रेस सदस्यता अद्यावधिक सहजीकरणका लागि ‘एआई कल सेन्टर’ 
संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांकेतिक भाषाको सुरुवात

संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांकेतिक भाषाको सुरुवात
प्रतिनिधिसभाको सुरुमा विपक्षी दलको अवरोध, सभामुखको आग्रहपछि अघि बढ्यो बैठक

प्रतिनिधिसभाको सुरुमा विपक्षी दलको अवरोध, सभामुखको आग्रहपछि अघि बढ्यो बैठक
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन, १० जना पक्राउ

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन, १० जना पक्राउ
किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा किन अत्यावश्यक छ?

किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा किन अत्यावश्यक छ?
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (लाइभ)

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (लाइभ)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित