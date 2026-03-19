News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संघीय संसद्को दुवै सदनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांकेतिक भाषाको सुरुआत भएको छ।
- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलहरूको परामर्शपछि संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांकेतिक भाषाको सुरुवात गरेका छन्।
- सांकेतिक भाषामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भएको हो।
२८ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांकेतिक भाषाको सुरुआत भएको छ ।
सांकेतिक भाषामा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण सुरु भएको हो ।
यो विषय विगतमा संसद्मा निरन्तर माग हुँदै आएको विषय हो ।
यसआधारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलहरूको परामर्श समेतका आधारमा संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांकेतिक भाषाको सुरुवात गरेका हुन् ।
