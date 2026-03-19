स्थगित संसद्, ठप्पप्रायः मिनी संसद्

हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन छैन । यस्तो बेला मिनी संसद्को रूपमा लिइने संसदीय विषयगत समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो, तर सांसदहरू संसदीय गतिविधिमा केन्द्रित भइराखेका छैनन्, मिनी संसद्हरू ठप्पप्रायः छन् ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८३ वैशाख १९ गते १८:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संसदीय विषयगत समितिहरू गठन भए पनि अधिकांश समितिहरूको बैठक नबसेको र गतिविधि ठप्पप्रायः रहेको छ।
  • पूर्वाधार विकास समितिले दुई बैठक बसेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अध्ययन र फिल्ड अवलोकन गरिरहेको छ।
  • संसद् अधिवेशन नचलेको बेला समितिहरूले सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन्।

१९ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको बेला संसदीय विषयगत समितिहरूका ढोका खुल्नुपर्ने हो । संसद् अधिवेशन नचलेको फुर्सदिलो समयलाई ‘मिनी संसद्’ मानिने यिनै समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीको मिहीन निगरानी गर्ने र नीतिगत मन्थन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हो ।

तर, यतिबेला सिंहदरबार परिसरमा रहेका संसदीय समितिका सभाकक्षहरू प्रायः सुनसान छन् । सांसदहरू संसदीय गतिविधिमा केन्द्रित छैनन्; समितिहरू ठप्पप्रायः अवस्थामा छन् ।

विगतको तुलनामा यसपटक सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू निकै छिटो गठन भए । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि, २७ चैतमै संसदीय विषयगत समिति गठन भए । वैशाख ४ गते सबै समितिले सभापति पनि पाए । तर, नेतृत्व पाएर दौडिनुपर्ने समितिहरू अलमलमा देखिएका छन् ।

संसदीय विषयगत समितिहरू गठन भएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको दुईवटा बैठक बस्यो । एउटा समिति सभापति चयन गर्न र अर्को राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्थाबारे छलफल गर्न ।

छैन बैठकको टुङ्गो

सङ्घीय संसद्अन्तर्गत जम्मा १६ वटा संसदीय विषयगत समिति छन् । जसमध्ये प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १०, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ र २ वटा संयुक्त समिति छन् । यीमध्ये प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको गतिविधि भने तुलनात्मक रूपमा अलि बढी देखिएको छ । यद्यपि, यसका पनि जम्मा दुईवटा मात्रै औपचारिक बैठक बसेका छन् ।

वैशाख ४ गते बसेको पहिलो बैठकले रास्वपाका सांसद आशिष गजुरेललाई सभापति चयन गर्‍यो भने वैशाख १० को दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे ब्रिफिङ लियो ।

यस लगत्तै सांसद श्रीराम न्यौपानेको नेतृत्वमा १५ दिनको समय दिएर सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ, जसले गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउनेछ ।

यसबाहेक यो समिति अहिले ‘फिल्ड’ मा छ । वैशाख १७ गते सभापति गजुरेलसहितको टोलीले बीपी राजमार्गको अवलोकन गर्‍यो, जसको प्रतिवेदन सचिवालयले तयार पार्दै छ ।

आगामी सोमबार नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र त्यसपछि धुलिखेलको सडक अवलोकनमा जाने तयारी रहेको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए ।

उता, अर्थ समितिको अवस्था भने सुरुवाती बैठकमै सीमित छ । वैशाख ४ मा डा. कृष्णहरि बुढाथोकीलाई सभापति चयन गरेपछि वैशाख ११ गते यसको दोस्रो बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कामकारबाहीका सम्बन्धमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा मात्रै राखे ।

‘अर्को बैठकको समय र विषय तय भइसकेको छैन,’ अब बैठक कहिले बस्छ भन्ने प्रश्नमा अर्थ समितिका सभापति डा. बुढाथोकी भन्छन् ।

यी दुईबाहेक अन्य समितिको अवस्था झनै टिठलाग्दो छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति; शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति; अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले विषयगत छलफल नै थालेका छैनन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति र दुईवटा संयुक्त समितिले बिजनेस पाएका छैनन् । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको दोस्रो बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

कार्यक्षेत्र खोजी गर्दै समितिहरू

संसदीय समितिहरू अहिले देशका जल्दाबल्दा समस्यामाथि निर्देशन दिनुको साटो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र के–के पर्छन् भनेरै केलाउँदै छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यही वैशाख २१ गते बल्ल आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका सुझाउने अधिकार राख्दछ ।

उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषय र श्रम तथा उपभोक्ता हितको सन्दर्भ पनि यही समितिले हेर्ने हो । यसअन्तर्गत सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने, समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने अधिकार राख्दछ ।

त्यस्तै, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै पर्दछ । गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भए–गरेका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिने जिम्मेवारी पनि यही समितिलाई छ ।

यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायको निगरानी गर्ने क्षेत्राधिकार यो समितिअन्तर्गत रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन पर्दछ । यसबाहेक यो समितिले न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया र मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्दछ ।

कानुन समितिले न्याय परिषद्देखि शान्ति प्रक्रियासम्म, राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म र उद्योग समितिले राजस्व अनुमानदेखि उपभोक्ता हितसम्मका गम्भीर विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी समितिहरू बल्ल सिल्लेबस बुझ्ने चरणमा छन् ।

रास्वपाको वर्चस्व, अध्ययनमै रहेको जवाफ

रास्वपा संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री छन् । रास्वपा संसदीय दलको उपनेता गणेश पराजुली छन् । मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी र सचेतकद्वयमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताल छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिमध्ये ९ वटामा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद सभापति छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्रै कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का सभापति छन् भने दुईवटा संयुक्त समितिमा पनि रास्वपा सांसदकै नेतृत्व छ ।

यस्तो अवस्थामा मिनी संसद् कति चलायमान हुन्छ भन्ने कुरा सीधै रास्वपाको कार्यक्षमतामा भर पर्छ । तर, रास्वपाका सचेतकहरू भने समितिहरू अझै पूर्वअध्ययन कै चरणमा रहेको बताउँछन् ।

‘यसअघिका कामकारबाहीको अध्ययन भइराखेको छ । अगाडिका समितिका सभापति र सदस्यसँग नयाँ सभापति र सदस्यले भेटघाट गरिराख्नुभएको छ । आन्तरिक रूपमा क्यालेन्डर बनाउने काम पनि भइराखेको छ,’ रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भने ।

उनका अनुसार सरोकारवाला पक्षसँग औपचारिक–अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ र यसमा संसदीय दलले समेत समन्वय गरिरहेको छ ।

रास्वपाकी अर्की सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै संसदीय समिति पनि सक्रिय हुने दाबी गर्छिन् । ‘समितिका सभापतिहरू सक्रिय नै देखिनुभएको छ, कार्यक्षेत्रको अध्ययन गर्नेलगायतका कार्य गरिराख्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

संसद् नचलेको बेला बैठक किन बस्न सकेनन् त ? धितालको प्रष्टोक्ति छ, ‘सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र होइन, समानुपातिक सांसदहरूलाई समेत पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएको छ ।’

संसद् अधिवेशन सुरु हुने बेलासम्म सभापतिहरूले कार्यक्षेत्रको अध्ययन गरेर योजना बनाइसक्ने र त्यसपछि समितिहरूको प्रभावकारिता देखिने उनको विश्वास छ ।

यद्यपि, संसद्को अधिवेशन नचलेकै बेला सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने मिनी संसद्का सभापतिहरूले अधिवेशन कुरेर बस्नु र अध्ययनकै बाहनामा समय व्यतीत गर्नुले संसदीय समितिको औचित्य र गतिशीलतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

Advertisment

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

