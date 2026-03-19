+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिटलरसम्बन्धी १२ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एडोल्फ हिटलर अस्ट्रियाको ब्राउनाउ एम इनमा जन्मिएका थिए र पछि १९३० को दशकमा जर्मनीको नागरिक बनेका थिए।
  • सन् १९२३ को असफल विद्रोहपछि हिटलरलाई देशद्रोहको आरोपमा जेल सजाय भयो र उनले \'मेन क्याम्फ\' लेख्न थाले।

इतिहासकै सबैभन्दा चर्चितमध्येका एक पात्र हुन्, एडोल्फ हिटलर । जर्मनको सर्वोच्च पदमा पुगेर दोस्रो विश्वयुद्धलाई निम्ता दिएका उनी एक क्रुर र तानाशाही शासकका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनु पुगेका छन् ।

हिटलरका बारेमा धेरै जानकारी बाहिर आएपनि उनी अझै धेरैका लागि जिज्ञासाको पात्र हुन् । उनी कस्तो थिए ? के गर्थे? कसरी बोल्थे ? उनी कसरी त्यति शक्तिशाली बन्न पुगे ? यी यावत् जिज्ञासा धेरैमा छन् ।

यो लेखमा हिटलर सम्बन्धीका १२ तथ्य चर्चा गरिएको छ ।

१. सुरुमा अस्ट्रियाली थिए

हिटलर जर्मन राष्ट्रवादसँग जोडिए पनि उनी अप्रिल १८८९ मा अस्ट्रियाको ब्राउनाउ एम इनमा जन्मिएका थिए । आफ्ना स्कूलका शिक्षक लियोपोल्ड पोएट्सको प्रभावमा परेर हिटलरले अस्ट्रिया-हंगेरी साम्राज्यलाई घृणा गर्न थाले । र, जर्मनीप्रति वफादारी हुन थाले । सन् १९१४ मा म्युनिखमा बस्दै गर्दा उनी बभेरियाली सेनामा भर्ना भए । पछि १९२५ मा उनले आफ्नो अस्ट्रियाली नागरिकता त्यागे । र, १९३० को दशकको सुरुमा आधिकारिक रूपमा जर्मनीको नागरिक बने । नाजी पार्टीमा लागेर राजनीति गरेका उनी १९३३ मा जर्मनको सत्तामा पुगेका थिए ।

२. असफल चित्रकार

हिटलरको चित्रकार बन्ने युवावस्थाको सपना पूरा भएको भए २०औं शताब्दी कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर धेरैले अनुमान गर्ने गर्छन् । उनी भियनाको एकेडेमी अफ फाइन आर्ट्सको प्रवेश परीक्षामा दुई पटक (१९०७ र १९०८ मा) असफल भए । उनमा वास्तुकला सम्बन्धी रेखाचित्रमा केही प्रतिभा भए तापनि मानव आकृतिहरूमा सूक्ष्म विवरण र चरित्रको अभाव रहेको टिप्पणी गरिएको थियो ।

तर, कलामा उनको रुचि कायमै रह्यो । थर्ड रिचको समयमा आधुनिक र प्रभाववादी कलालाई ‘यहुदी र बोल्सेभिक कलाकारहरूको उपज’ भन्दै घृणा गरिएको थियो । नाजीहरूले बहुमूल्य कलाकृतिहरू प्रायः कला संरक्षणको नाममा जफत गरे । यसै बहानामा हिटलरको निजी संग्रहका लागि धेरै कृतिहरू संकलन गरिएको थियो ।

३. कुनै समय घरबारविहीन

चित्रकारका रूपमा सफल हुन नसकेपछि हिटलरले ठूलो आर्थिक संकट भोग्नुपर्यो । आफ्ना चित्र र पोष्टकार्डहरू बेच्न नसकेपछि सन् १९०९ मा उनी भियनाको एउटा घरबारविहीन आश्रयस्थलमा बस्न बाध्य भए । सन् १९१३ सम्म उनी सार्वजनिक छात्रावासमा बसे । पछि बुबाको पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि म्युनिख बसाइँ सरे ।

४. प्रथम विश्वयुद्धका घाइते

अस्ट्रियाली नागरिक भए तापनि उनी बभेरियाली सेनामा भर्ना भएका थिए । उनले सन् १९१६ मा ब्याटल अफ द सोममा भाग लिएका थिए । तर, त्यहाँ खुट्टामा चोट परेपछि उनी घाइते भए । त्यस्तै १९१८ मा मस्टर्ड ग्यासका कारण अस्थायी रूपमा अन्धो पनि भए । पछि अस्पतालमा उपचार गरिरहेकै बेला उनले जर्मनीले आत्मसमर्पण गरेको समाचार सुने । युद्धमा वीरताका लागि उनले ‘आइरन क्रस’ पदक पनि प्राप्त गरेका थिए ।

५. देशद्रोहको आरोपमा जेल सजाय

सन् १९२३ मा नाजी पार्टीले गरेको असफल विद्रोहपछि हिटलरलाई देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ गरियो । उनलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । तर, उनले एक वर्षभन्दा कम समय मात्र जेलमा बिताए । सोही समयमा उनले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘मेन क्याम्फ’ लेख्न सुरु गरेका थिए ।

६. कहिल्यै चुनाव जितेनन्

सन् १९३२ को राष्ट्रपति चुनावमा हिटलर पल भोन हिन्डनबर्गसँग पराजित भए । तर, सोही वर्षको संघीय चुनावमा नाजी पार्टीले ३७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । सन् १९३३ मा हिन्डनबर्गले हिटलरलाई चान्सलर नियुक्त गरे । पछि हिन्डनबर्गको मृत्यु भएपछि हिटलरले राष्ट्रपति र चान्सलरको पदलाई गाभेर आफूलाई ‘फुहरर’ (सर्वोच्च नेता) घोषणा गरे।

७. टाइम म्यागजिनको ‘म्यान अफ द इयर’

दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा एक वर्षअघि सन् १९३८ मा टाइम म्यागजिनले हिटलरलाई यो उपाधि दिएको थियो । टाइमका अनुसार यो उपाधि समाचारको प्रभाव र चर्चाका आधारमा दिइएको थियो । पछि उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि पनि मनोनयन गरिएको थियो । तर त्यो एक स्वीडिश राजनीतिज्ञले व्यङ्ग्यका लागि मात्र गरेका थिए ।

८. कन्सन्ट्रेशन क्याम्पमा कहिल्यै गएनन्

यहुदीहरूको सामूहिक नरसंहार हिटलरको शासनको सबैभन्दा भयानक कालो धब्बा हो । तर, हिटलरले कहिल्यै पनि आफैंले बनाएका कन्सन्ट्रेशन क्याम्प अर्थात् मृत्यु शिविरहरूमको भ्रमणमा गएनन् । उनले नरसंहारको योजना टाढैबाट चलाउन खोजेको देखिन्छ ।

९. जनावर प्रेमी

मान्छेहरूमाथि क्रूर अत्याचार गर्ने हिटलर जनावर प्रेमी थिए । भलै उनी शाकाहारी थिए कि थिएनन् भन्ने विषयमा अझै बहस हुने गर्छ । यद्यपि उनले जनावरहरूको संरक्षणका लागि कडा कानुनहरू बनाएका थिए । जनावरमाथि हुने वैज्ञानिक परीक्षणको विरुद्धमा थिए ।

१०. धेरै स्वास्थ्य समस्या

हिटलरको स्वास्थ्यका बारेमा धेरै अड्कलबाजीहरू छन् । केही इतिहासकारहरूका अनुसार उनलाई सिफिलिस, हन्टिङ्टन रोग र पार्किन्सन रोग थियो । उनको हात काँप्ने समस्यालाई कतिपयले पार्किन्सन वा लागुऔषधको प्रयोगसँग पनि जोडेर हेर्ने गर्छन् ।

११. धेरै हत्याका प्रयासहरूबाट बाँचेका

हिटलरमाथि कति पटक हत्याको प्रयास भयो भन्ने यकिन नभए पनि उनी २० भन्दा बढी प्रयासहरूबाट बचेको मानिन्छ । सन् १९३९ मा जर्ज एल्सरले गरेको बम आक्रमण र १९४४ मा क्लाउस भोन स्टाउफेनबर्गले गरेको प्रयास सबैभन्दा चर्चित छन् ।

१२. उनका भतिजा अमेरिकी सेनामा

हिटलरका भतिजा विलियम प्याट्रिक हिटलरको जन्म लिभरपुलमा भएको थियो । १९३० को दशकमा उनी जर्मनी गएका थिए । तर पछि उनी अमेरिकासँग मिलेर आफ्नै काकाको सेनाविरुद्ध लडे । उनले अमेरिकी नौसेनामा सेवा गरेबापत पर्पल हार्ट पदक समेत प्राप्त गरेका थिए ।

हिटलर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित