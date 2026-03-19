+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

दश हजार सुकुमवासी बेघरबार भएर यतिबेला बिचल्लीमा छन्, सरकार तिनको व्यवस्थापन नगरी थप डोजर चलाउन अघि सरेको छ ।

0Comments
Shares
सइन्द्र राई
२०८३ वैशाख १७ गते २२:०४
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा र गैरीगाउँमा डोजर चल्दा २ हजार परिवारका १० हजार बढी विस्थापित भएका छन्।
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभागले काठमाडौंमा हावाहुरी, मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको जानकारी दिँदै घरभित्रै बस्न आग्रह गरेको छ।
  • सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । तीन दिनयता देशका विभिन्न क्षेत्रमा हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ । राजधानी उपत्यकामा पनि लगातार पानी पर्दा जनजीवन प्रभावित हुनु स्वभाविक छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै आएको छ । ‘अहिले काठमाडौंमा हावाहुरी, मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी परिरहेको छ,’ बुधबार साँझ ५ बजे विभागको आग्रह थियो, ‘घरभित्रै सुरक्षित बस्नुस् है ।’

हावाहुरी र वर्षाको जोखिमबाट बच्न घरभित्रै बस्न मौसम विभागले सूचना दिइरहँदा राजधानीका विभिन्न सुकुमबासी बस्तीमा भने घरटहरा खाली गर्न प्रहरीले माइकिङ गरिरहेको थियो । बुधबार साँझ काठमाडौंका वंशीघाट, बल्खु, स्वयम्भू, बालाजु, सामाखुशी, खाडीपाखा र रानीबारीको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्ने माइकिङ गरिएको छ ।

डोजर चल्ने माइकिङपछि कतिपय सुकुमवासीहरू आफैंले घर भत्काउने, सामाग्री सार्ने र नयाँ कोठा खोज्न थालिसकेका छन् । घरटहरा भत्काउन र सामाग्री सार्न सुकुमवासीहरूलाई वर्षाले रोकेको देखिएन । भिजेरै भए पनि उनीहरू सुरक्षित हुन खोज्दैछन् ।

‘राज्यको एउटा निकायले हावाहुरी र पानीको जोखिमबाट ज्यान जोगाउन घरको ढोका नखोल्नू सूचना दिइरहेको छ,’ जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी भन्छन्, ‘राज्यका अर्को निकायले तुरुन्तै घरटहरा खाली गर्नु भनेर माइकिङ गरिरहेको छ । यो त मानवीय संवेदनाविरुद्धको अपराध भयो ।’

पुनर्स्थापनाको ठोस विकल्प तयार नपारी सुकुमवासी वस्तीमा डोजर चलाउने निर्णयको विपक्षमा छन्, उनी  । अन्सारी सहित तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, विकास कुमार गुप्तालगायतले सुकुमबासी वस्तीमा डोजर चलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएका छन् ।

‘सुकुमवासी व्यवस्थापनको विरुद्धमा होइन हामी । खोला किनार खाली गराउनुपर्छ,’ अन्सारी भन्छन्, ‘तर सँगै जनताको आवासको हक पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । आवासको अर्को व्यवस्था नगरी घरटहराबाट निकाल्न हुन्न ।’

गत शनिबार र आइतबार डोजर चल्दा विस्थापित बनेकाहरूको बिचल्ली महसुस गरेर पनि थप डोजर नचलाउन उनी आग्रह गर्छन् । ‘कालो चियाको भरमा सुत्केरीले आश्रममा बस्नु परेको दृश्यबाट सरकारले बुझ्नुपर्छ । होल्डिङ सेन्टरको अमानवीय अवस्था महशुस गर्नुपर्छ,’ अन्सारी भन्छन् ।

हरेक रात वर्षा र हावाहुरीले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापितहरूको पीडा थप बढाइरहेको छ । ‘हावाहुरी आउँदा टेन्टभित्रै पानी पस्छ, छाना पनि अलिअलि चुहिने रहेछ,’ कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा शरण लिइरहेकी एक विस्थापितले भनिन् ।

यो आश्रममा धेरैजसो थापाथली बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरू छन् ।

‘डोजरबाट जोगिएको सामानहरू कुरेर थापाथलीमा बस्नेहरूलाई हावाहुरीले झनै बिजोग बनाएको छ,’ विस्थापित ती महिला भन्छिन् । बुधबार साँझदेखि भने यो आश्रममा टेन्ट पनि बाँडिएको छ । आश्रममै खाना पकाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

शनिबार डोजर चलेपछि त्यहाँ लगिएका विस्थापितहरूलाई केही रात त झुल समेत दिइएको थिएन । खानेकुरा नियमित र राम्रो थिएन । ‘विस्तारै खानेकुरा र बस्ने व्यवस्थामा राम्रो गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने ? कहाँ जानुपर्ने हो ? अत्यास लागिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा थापाथली, मनोहरा र गैरीगाउँमा डोजर चल्दा २ हजार परिवारका १० हजार बढी विस्थापित भएका छन् ।

विस्थापितहरूको तत्कालीन आवासको प्रबन्ध समेत सरकारले मिलाउन सकेको छैन । दरशथ रंगशालामा नागरिकता सहित आउन सार्वजनिक सूचना दिइएको छ । त्यसआधारमा सुकुमबासीहरूले निदेशन दिइरहेका छन् । धेरेजसोमा तत्काल बस्ने र खानेकै समस्या देखिएको छ ।

विस्थापितहरू नयाँ कोठा नपाएर छटपटाइरहेका छन् । ठूलो संख्याका पीडितहरू आफन्तको शरणमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसबारे एकिन आँकडा समेत सरकारी निकायहरूसँग छैन । काठमाडौं महानगर, शहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका निकाय विस्थापित भएकाहरूमध्ये सक्कली सुकुमवासी पहिचानका निम्ति सक्रिय छ ।

तर पहिले घरटहरा भत्काउने र त्यसपछि नक्कली/सक्कली पहिचान गर्ने नीतिका सुकुमवासी बस्तीबासीहरूमा ठूलो संकट आइलागेको छ ।

अधिकारकर्मी राजुप्रसाद चापागाईं, सरकारको यो शैलीलाई मानवताविरुद्धको अपराध नै मान्छन् । ‘लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो शैली अपनाउन सक्दैन । लोकतान्त्रिक सरकारले त संविधान, कानुन र अदालतको आदेशलाई मान्छ, जनताको आवाज सुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

१२–१३ वैशाखमा चलेको डोजरबाट अलपत्र परेकाहरूकै विनय नसुनी थप डोजर चलाउन उद्धत सरकारविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीले भने चर्को आपत्ति जनाइरहेको छ । यसका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सरकारलाई तत्काल यस्तो शैलीबाट पछि हट्न आग्रह गरिरहेका छन् । महासचिव आरेन राईलाई सुकुमवासी बस्तीमै पठाउनेदेखि संसद बैठकको माग गर्ने र सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् ।

‘सरकार सुकुमवासीको पनि अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । सीमानामा हजारौं बिघा जमिन मिचिदा बोल्न नसक्ने सरकारले हजारौं प्रहरी, सशस्त्र र सेना समेत देखाएर गरीबहरूलाई बेघर बनाउने काम न्यायोचित होइन,’ साम्पाङले भिडियो सन्देश समेत जारी गरिरहेका छन् ।

देशभर चलिरहेको डोजर आतंक तत्काल रोक्न उनको माग छ ।

‘सरकारको काम बिस्थापन होइन, व्यवस्थापन हो । सरकारको काम दमन, शोसन, उत्पीडन होइन, सेवा प्रवाह हो,’ राईले भनेका छन् । अरू दलका नेताहरूले पनि सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरेका छैनन् ।

घरटहरा भत्काएर सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको उल्टो बाटो नरोकिने हो भने देशभरका ५२ लाख मानिस विस्थापित हुनेछन् । भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित ९८ हजार ५०२, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८० हजार २९३ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लख ३० हजार ७९० घरपरिवार छन् ।

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको औसत परिवारको आकार ४.३७ भएकाले १२ लाख सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारमा ५२ लाख मानिस बस्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कानुन र आदेशको बर्खिलाप

संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेश बमोजिम पनि विकल्प नदिइ सुकुमवासी बस्ती हटाउन पाइँदैन । तर प्रधानमन्त्री बालेनको आदेशका भरमा सरकारी निकायहरूले सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइरहेका छन् ।

सुकुमबासी वस्तीमा डोजर चलाउने जिद्दि पुरानै हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर काठमाडौं महानगरका मेयर निर्वाचित भएपछि सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

मेयर निर्वाचित भएको वर्षदिन नपुग्दै ०७९ को चैत अन्तिम साता बालेनले सात दिने सूचना जारी गरी बल प्रयोगको चेतावनी दिएका थिए । त्यसविरुद्ध सुकुमवासीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए भने उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै १७ साउन २०८० मा उच्च अदालतले भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण गर्न र वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । यस्तै आदेश सर्वोच्च अदालतले पनि गरेको छ ।

बागमती नदी प्रदूषित बन्दै गएकाले संरक्षणका लागि निर्देशनात्मक आदेशको माग सहित २०६८ सालमा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले पुनर्स्थापनाको विकल्प दिएर मात्र बस्ती हटाउन भनेको थियो ।

‘आवासको अभावको कारण व्यवस्थापन गर्न नसकिनेहरूको लागि आवासको सहयोग पुग्ने रकम उपलब्ध गराइ हटाउनू आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो ।

खोला किनाराका बस्ती हटाउने अर्को आदेशबाट पनि सर्वोच्च पछि हटेको नजीर छ । राजधानीका खोलाहरूमा २० मिटरभित्र रहेका संरचना हटाउने आदेश गत वर्ष सर्वोच्चले दिएको थियो । तर चर्को विरोधपछि सरकारले फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन दियो र सर्वोच्चले पनि आदेश सच्यायो ।

यी आदेशहरूको आधार भने संविधानले नागगरिकलाई दिएको आवाशको हक नै हो । ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ,’ संविधानको धारा ३७ (१) मा लेखिएको छ । नागरिकमा निहित यही मौलिक हकको व्याख्या गर्दै अदालतले विकल्प नदिई बस्ती नभत्काउन पटकपटक फैसला गरेको छ ।

अधिकारकर्मी चापागाईं भूमिहीनले आश्रय लिने स्थल नै सार्वजनिक जमिन भएको तर्क गर्छन् । ‘२०७२ सालमा भूकम्प जाँदा हामी सार्वजनिक जग्गामै आश्रय लिएका थियौ, संकट पर्दा आश्रय लिनु अपराध होइन,’ चापागाईं भन्छन् । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बस्तीमा डोजर चलाउनू स्वच्छाचारी, निरकुंश र हुकुमशासनशैली भएको उनी बताउँछन् ।

बस्ती व्यवस्थापनको काम भूमि आयोगसँग मिलेर स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीको आदेशमा भइरहेकोप्रति उनीहरूको आपत्ति छ । यो अनुसूचीले घरजग्गा धनीपूर्जा वितरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

जग्गा वितरण मात्र नभएर अहिले जुन तर्क दिएर सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ, ती लगभग सबै क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको हो ।

अनुसूची–८ ले बजार व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण जस्तो क्षेत्र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकारमा निहीत अधिकार उपयोग गरेर बालेनले मेयर हुँदा पनि सुकुमवासी बस्ती हटाउन जोड गरेका थिए । तर त्यसबेला नसकेको काम प्रधानमन्त्री हुनासाथ अगाडि बढाएका छन् ।

र यसपटक सर्वोच्च अदालतले पनि यो मुद्दाको सुनुवाइमा आवश्यक तदारुकता देखाएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको सूचना सार्वजनिक भए लगत्तै जेनजी अगुवाहरूले रिट दर्ता गराएका थिए ।

११ वैशाखमा दर्ता रिटको सुनुवाइ तीन दिनपछि मात्र भयो । जबकि भोलिपल्ट बिहानैबाटै बस्तीमा डोजर चल्यो । डोजर चलिसकेपछि पनि न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने आशा जेनजी अगुवाहरूले गरेका थिए ।

तर २२ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी मौसम विभाग
लेखक
सइन्द्र राई

राई अनलाइनखबरका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित