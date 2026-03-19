इरानी सर्वोच्च नेता खामेनी भन्छन्- फारसको खाडीको भविष्य अमेरिकामूक्त हुनेछ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते २१:४३

१७ वैशाख, काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीले फारसको खाडीको भविष्य अमेरिकामूक्त हुने बताएका छन् । बिहीबार फारसको खाडी दिवसका अवसरमा आयोजित एक बयानमा उनले फारसको खाडीमा समुद्री गहिराइबाहेक विदेशीलाई अन्य ठाउँ नभएको बताएका हुन् ।

‘इरान फारसको खाडी र स्ट्रेट अफ होर्मुजको लागि नयाँ अध्याय सुरुवात गर्नेछ,’ खामेनीले भनेका छन्, ‘फारसको खाडीको भविष्य अमेरिकामूक्त हुनेछ ।’

फारसको खाडीमा भविष्यमा कुनै अमेरिकी हस्तक्षेप हुन नसक्ने पनि यनले बताए । यस्तै इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको पनि उनले बताएका छन् ।

इरानी सर्वोच्च नेता फारसको खाडी
सम्बन्धित खबर

यो पनि

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

