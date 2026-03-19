कांग्रेस सुदूरपश्चिमका नेताहरूको भेला : क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय

१५ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेको र पार्टी लेबी पनि बुझाइसकेकाले अब सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय भएको एक नेताले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १८:३४

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका काठमाडौंमा उपलब्ध नेता–कार्यकर्ताहरूको भेलाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको छ । १५ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेको र पार्टी लेबी पनि बुझाइसकेकाले अब सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय भएको एक नेताले बताए ।

बिहीबार सुदूरपश्चिमका नेताकार्यकर्ताको भेला काठमाडौंको आनन्दभूमि इभेन्ट भेन्यु नयाँबानेश्वरमा बसेको थियो । भेलाबाट नेताहरूले सुदूरपश्चिमका कांग्रेस क्रियाशील सदस्यहरूलाई सदस्यता अद्यावधिक नगर्न/नगराउन अनुरोध पनि गरेका छन् ।

भेलामा कांग्रेस सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर, पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू एनपी साउद, रमेश लेखक, नैनसिंह महर, डा. रणबहादुर रावल, नृप वड, सुशीला मिश्र भट्ट, गोविन्दबहादुर शाह, विद्या तिमल्सिना सहभागी थिए ।

यस्तै पूर्व आमन्त्रिक केन्द्रीय सदस्य आनन्द विष्ट, कञ्चनपुर कांग्रेसका जिल्ला सभापति पदम बोगटी, कैलाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति नारायण भट्ट, डोटी कांग्रेसका जिल्ला सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंह, डडेलधुरा जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँद र बझाङ जिल्ला सभापति खडक बोहरा पनि भेलामा सहभागी थिए ।

यस्तै पूर्वसांसद अक्कल विष्ट, बाजुरा कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कविराज पण्डित, कञ्चनपुर कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति मीनबहादुर सिंह, महासमिति सदस्यहरू डा. उत्तरबहादुर ऐर, पुष्पकुमार शाही, गणेश विष्ट,

नेपाल विद्यार्थी संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कपिल केसी, नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य रमेश कुँवरलगायतका नेता पनि सहभागी थिए ।

सम्बन्धित खबर

नेफस्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा प्रतिबन्ध

नेफस्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा प्रतिबन्ध
सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने

सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
स्वयम्भू महोत्सवमा खेलकर्मी सम्मानित

स्वयम्भू महोत्सवमा खेलकर्मी सम्मानित
रोज थापा हत्या प्रकरण : ६ वर्षपछि श्रीमतीसहित ३ अभियुक्त पक्राउ

रोज थापा हत्या प्रकरण : ६ वर्षपछि श्रीमतीसहित ३ अभियुक्त पक्राउ
कुलेश्वरको साई श्री फुड्सलाई विभागको कारबाही, ५१ फर्मलाई सामान्य निर्देशन

कुलेश्वरको साई श्री फुड्सलाई विभागको कारबाही, ५१ फर्मलाई सामान्य निर्देशन
सन्तोषी पाण्डेको कविता संग्रह ‘सुमेरण’ सार्वजनिक

सन्तोषी पाण्डेको कविता संग्रह ‘सुमेरण’ सार्वजनिक

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित