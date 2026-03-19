कवि पराजुलीले विर्तामोडमा शुक्रबार ‘कविता कन्सर्ट’ गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते २०:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • झापाको बिर्तामोडमा शुक्रबार दिउँसो २ बजे होटल किङ्सवरीमा कवि नवराज पराजुलीले कविता कन्सर्टमा प्रस्तुति दिनेछन्।
  • पराजुलीको पुस्तक ‘सगरमाथाको गहिराइ’ को दसौं वर्ष पूरा भएको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
  • कार्यक्रममा पराजुलीले दुई घण्टासम्म एकल प्रस्तुति दिनेछन् र दर्शकलाई उक्त पुस्तकको एक प्रति प्रदान गरिनेछ।

काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडमा शुक्रबार आयोजना हुने कविता कन्सर्टमा कवि नवराज पराजुलीले प्रस्तुति दिने भएका छन् । स्थानीय होटल किङ्सवरीमा दिउँसो २ बजेदेखि कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।

पराजुलीको पुस्तक ‘सगरमाथाको गहिराइ’ प्रकाशनको दसौं वर्ष पूरा भएको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गर्न लागिएको नेपाली साहित्य डटकमले जनाएको छ ।

उनले दुई घण्टासम्म एकल प्रस्तुति दिनेछन् । दर्शकलाई उक्त पुस्तकको एक प्रति प्रदान गरिने भएको छ । आयोजकले पठन संस्कृतिको विकासमा यसले मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।

सो पुस्तकलाई यसअघि २०७३ सालमा पद्मश्री साहित्य सम्मानबाट सम्मानित गरिएको थियो । कविता कन्सर्टको लागि त्यहाँका विभिन्न विद्यालयसँग सहकार्य गरेको जनाइएको छ ।

पराजुलीले यसअघि १७ देशमा कविता कन्सर्ट सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

नवराज पराजुली
