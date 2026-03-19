‘मन बिनाको धन २’ बन्ने, शीर्ष भूमिकामा पूजा अनुबन्धित

- २०८२ सालको हिट फिल्म ‘मन बिनाको धन’ को दोस्रो श्रृंखला ‘मनबिनाको धन २’ बन्न लागेको छ।
- फिल्मको निर्देशन टंक बुढाथोकीले गर्नेछन् र शीर्ष भूमिकामा पूजा शर्मा अनुबन्धित भएकी छन्।
- भदौदेखि छायांकन सुरु हुने फिल्मको पटकथा शिवम् अधिकारीले लेख्नेछन् र संगीत बुढाथोकीकै हुनेछ।
काठमाडौं । २०८२ सालको हिट फिल्म ‘मन बिनाको धन’ को दोस्रो श्रृंखला बन्ने भएको छ । अघिल्लो वर्ष घरेलु बक्सअफिसमा ४ करोड रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको यो फिल्मको सिक्वेल ‘मनबिनाको धन २’ बन्न लागेको हो ।
जसको लागि निर्माताले कलाकारको अनुबन्धन प्रक्रिया थालेका छन् । टंक बुढाथोकी प्रोडक्सनको ब्यानरमा बन्ने फिल्मलाई बुढाथोकीले नै निर्देशन गर्नेछन् ।
पटकथा तथा संवाद शिवम् अधिकारीको हुनेछ । संगीत चाहिँ बुढाथोकीकै हुनेछ । चर्चित संगीतकार समेत रहेका बुढाथोकीले आफ्नो हिट गीतबाट फिल्मको नामाकरण गरेका थिए ।
दोस्रो श्रृंखलाको शीर्ष भूमिकामा अभिनेत्री पूजा शर्मा अनुबन्धित भएकी छन् । शर्मा र बुढाथोकीबीच लिखित सम्झौता भएको छ । आउँदो भदौदेखि छायांकन सुरु हुने जनाइएको छ ।
अन्य कलाकारबारे खुलाइएको छैन । फिल्मबारे बुढाथोकीले भने, ‘हामी अहिले प्रि–प्रोडक्सनको काममा व्यस्त छौं । सुरुवातमै पूजाजीलाई फिल्ममा अनुबन्धित गरेका छौं । अरु, कलाकारहरुलाई पनि लिने तयारी छ ।’
अभिनेत्री शर्माले पनि यो फिल्ममा जोडिन पाउँदा आफू खुशी भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘फिल्मको कथावस्तु निकै पारिवारिक छ । मलाई आफ्नो भूमिका र टिम नै मन परेका कारण काम गर्न तयार भएको हुँ ।’ निर्मातामा विष्णुमाया मैनाली हुनेछिन् ।
