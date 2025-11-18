सिक्री लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जना पक्राउ

२८ वैशाख, धनकुटा । धनकुटाको मदन चोकबाट सुनको गहना चोरी गरी फरार भएको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् ।
धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका-१ की ४० वर्षकी विष्णुमाया राईको सुनको गहना चोरेर फरार भएका आरोपमा धरानबाट तीन जना पक्राउ परेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी नायब उपरिक्षक ज्ञानकुमार महतोका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका-६ का ३० वर्षका धनबहादुर भन्ने दानबहादुर तामाङ, ३३ वर्षका सन्तोष भन्ने प्रेमलाल घिसिङ र वर्ष ३८ का राजु तामाङ रहेका छन् ।
प्र ३–०२–०१३ प ८००१ नम्बरको मोटरसाइकल र बा ८२ प ९५६४ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूले धनकुटा नगरपालिका-७ मदन चोकबाट राईको घाँटीमा रहेको १ तोला २ आनाको सुनको सिक्री लुटेर गत शुक्रबार फरार भएका थिए ।
राईले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा दिएको उजुरीको आधारमा तीनै जनालाई सुनसरीको धरान उप महानगरपालिका- ८ स्थित एक होटलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकाहरुलाई धनकुटा ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटा ल्याइएको प्रहरी नायब उपरिक्षक महतोले जानकारी दिए।
उनीहरूको साथबाट प्रहरीले सुन जस्तो देखिने पहेंलो धातुको लकेटसहितको सिक्री १ थान, लकेट बिनाको सिक्री १ थान, सिक्रीको लकेट मात्र १ थान, तिलहरी १ थान, कानको बेरुवा कुण्डल १ थान र बेरुवा औंठी १ थान बरामद गरेको छ ।
यस्तै प्र ३–०२–०१३ प ८००१ नम्बरको बुलेट मोटरसाइकल र बा ८२ प ९५६४ नम्बरको एनएस मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको छ ।
