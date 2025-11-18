प्रहरीको सरुवा रोकियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल प्रहरीमा निरीक्षकदेखि वरिष्ठ उपरीक्षकसम्मका सरुवा हाल रोकिएका छन् र एक वर्षभन्दा बढी कमान्ड भइरहँदा पनि सरुवा हुन सकेको छैन।
- गृहमन्त्रीको राजिनामा पछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्हालिरहेका छन् र मन्त्रीको कारण देखाउँदै प्रहरी सरुवा रोकिएको छ।
- काठमाडौं, ललितपुर, अपराध अनुसन्धान कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जस्ता स्थानका एसएसपी पदका लागि दयानिधि ज्ञवाली, दिलिप घिमिरे, अजय केसी लगायतको चर्चा छ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मका सरुवा रोकिएका छन् ।
सामान्यतया इन्चार्ज सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएपछि सरुवा हुने प्रावधान रहे पनि अहिले एक वर्षभन्दा बढी कमान्ड भइरहँदा पनि सरुवा हुन सकेको छैन ।
इन्स्पेक्टरले कमान्ड गरेका इलाका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय तथा प्रभागहरू अहिले एक वर्ष बढी हुँदा पनि सरुवा हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै डीएसपीले कमान्ड गरेका जिल्लाहरू, वृत्त तथा इलाकाहरूमा पनि अहिलेसम्म सरुवा हुन सकेको छैन ।
एसपीले कमान्डले गर्ने जिल्ला तथा गणहरूको पनि सरुवा रोकिएको छ । एसएसपीको पनि सरुवा तयारी गरिए पनि अहिलेसम्म सरुवा हुन सकेको छैन ।
शेयर सम्बन्धी विवादमा आएपछि सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसयता गृह मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्हालिरहेका छन् । एसपीसम्मको सरुवा अधिकार प्रहरी नियमावलीले प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) लाई दिएको छ ।
तर मन्त्रीको कारण देखाउँदै अहिले प्रहरीको सरुवा रोकिएको छ । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एसएसपी र डीआईजीको सरुवा हुन्छ । त्यस्तै अहिले केही एसएसपीहरूको सरुवाको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथ जस्ता कार्यालयहरू एसएसपीका लागि आकर्षक मानिन्छन् ।
ट्राफिक प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीको एक वर्ष पूरा हुन केही दिन बाँकी छ । तर काठमाडौं, ललितपुर, अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपीको भने एक वर्ष पूरा भएको छैन । पछिल्लो ५/७ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने काठमाडौंमा एक वर्ष पूरा गर्ने एसएसपी पाउन मुस्किल छ ।
६ महिना पूरा हुनुलाई नै सफलता मान्ने चलन काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि लथालिंग बनेको काठमाडौंको कमान्ड एसएसपी रमेश थापाले समातेका थिए । त्यसयता अहिले एउटा लयमा प्रहरी फेर्केको बताइएको छ ।
आकर्षक मानिएका यी ठाउँहरुको कमान्डका लागि एसएसपी दयानिधि ज्ञवाली, दिलिप घिमिरे, अजय केसी, प्रवीण धिताल, सुरेश काफ्ले, सुवास बोहोरालगायत एसएसपीहरूको चर्चा गरिएको छ ।
चुनावी सुरक्षा योजना, इन्टेलिजेन्स र जेनजी आन्दोलनमा ज्ञवालीमा उत्कृष्ट काम गरेका थिए । उनी अहिले कार्य विभागमा छन् । संघीय राजधानीलाई सुरक्षाका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । ज्ञवालीजस्तै घिमिरे, केसी लगायतले आ–आफ्नो दाबी राखेका छन् ।
काठमाडौं नपाएको अवस्थामा अन्य युनिटको इन्चार्जका लागि उनीहरूको लबिइङ तीव्र छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4