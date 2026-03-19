भारतको मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटना, १६ जनाको मृत्यु, ३० जना घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १४:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मध्य प्रदेशको धार जिल्लामा मजदुर बोकेको पिकअप भ्यान र स्कार्पियोको ठक्करमा १६ जनाको मृत्यु र ३० जना घाइते भएका छन्।
  • प्रधानमन्त्री मोदीले मृतक परिवारलाई २ लाख र घाइतेलाई ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।
  • मुख्यमन्त्री यादवले मृतक परिवारलाई ४ लाख र घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएका छन्।

मध्य प्रदेशको धार जिल्लामा भएको सवारी दुर्घटनामा १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ३० जना घाइते भएका छन् ।

इन्दौर-अहमदाबाद राष्ट्रिय राजमार्गमा बुधबार राति मजदुर बोकेको पिकअप भ्यानको टायर पड्केर पल्टिएको थियो । सोही समयमा अर्को तर्फबाट आउँदै गरेको स्कार्पियो ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको थियो ।

रिपोर्टका अनुसार पिकअप भ्यान धेरै तीव्र गतिमा गुडिरहेको थियो । दुर्घटनामा ८ महिला, तीन किशोरी र ५ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।

दुई सवारीसाधन बीचको ठक्कर भयानक थियो, जसका कारण धेरैले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए।

घटनाको जानकारी पाएसँगै प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्य सुरु गरेका थिए ।

घाइतेहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो, जहाँ उनीहरूको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ। केही घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।

अधिकारीहरूले दुर्घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेका छन्, जसमा ओभरलोड र तीव्र गतिलाई मुख्य कारण मानिएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्यमन्त्री डा. मोहन यादवले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राहत कोषबाट प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका छन् भने घाइतेहरूलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिइनेछ।

मुख्यमन्त्रीले दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार ४ लाख, गम्भीर घाइतेलाई प्रतिपरिवार १ लाख र घाइतेलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्न आदेश दिएका छन् ।

सरकारले सबै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने बताएको छ।

मध्य प्रदेश सवारी दुर्घटना
सम्बन्धित खबर

कांग्रेस इतर समूहले भन्यो : एक पक्षीय नेतृत्वबाट महाधिवेशनमा पूर्ण पार्टी सहभागिता असम्भव

कांग्रेस इतर समूहले भन्यो : एक पक्षीय नेतृत्वबाट महाधिवेशनमा पूर्ण पार्टी सहभागिता असम्भव
बलात्कारपछिको हत्यामा जन्मकैद, कारागारबाट भागेर फेरि हत्या

बलात्कारपछिको हत्यामा जन्मकैद, कारागारबाट भागेर फेरि हत्या
ड्रेसिङ रुममा भेप प्रयोगपछि रियान पराग कारबाहीमा

ड्रेसिङ रुममा भेप प्रयोगपछि रियान पराग कारबाहीमा
हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ

हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ
शेखरले बोलाएको छलफलको समीक्षा- विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टी एकता कमजोर

शेखरले बोलाएको छलफलको समीक्षा- विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टी एकता कमजोर
झापामा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, १३ जना घाइते   

झापामा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, १३ जना घाइते   

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

