+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जलवायु न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय संवादको आह्वान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १४:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय संवादले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्यायमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरबाटबढी प्रभावित समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै जलवायु न्यायमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्तरको संवाद सम्पन्न भएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अपांगता समावेशी जलवायु न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ ले जलवायु नीतिदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै तहमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सशक्त सन्देश दिएको हो ।

स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियमको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सीबीएम ग्लोबल, फेयरमेड, एचआई र आईडीए सहभागी थिए । राष्ट्रिय अपांगता संघ–संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, अपांगता अधिकार समूहलगायत करिब १०० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको उद्‍घाटन गर्दै स्विट्जरल्यान्ड दूतावास काठमाडौंका चार्ज डि अफेयर्स म्याथियास मेयरले जलवायु परिवर्तनले सबैलाई समान असर नगर्ने बताए । उनले बाढी, पहिरो, तातो लहर र खडेरीजस्ता विपद्का बेला अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्ने भए पनि नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कम सुन्ने गरिएको उल्लेख गरे । उनले समावेशी र अधिकारमा आधारित जलवायु कार्यका लागि यस्ता संवाद आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सिबिएम ग्लोबलका देशीय निर्देशकले २०२५ मा गरिएको फोटोभ्वाइस अध्ययनको महत्वबारे प्रकाश पारे । उक्त अध्ययनले अपांगता भएका महिलाहरूले जलवायु चुनौतीसँग दैनिक जीवनमा कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने यथार्थ चित्रण गरेको छ । तस्बिरमार्फत उनीहरूले समावेशी नीति, न्यायपूर्ण जलवायु वित्त र समुदायसम्म पुग्ने प्रभावकारी कार्यको माग उठाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले समावेशी कार्यान्वयनका लागि बलियो नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले समाजमा रहेको विभेद अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा समुदायसम्म पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण फोटोभ्वाइस प्रदर्शनी रह्यो । स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियम, राष्ट्रिय अपांगता संगठनहरू र अपांगता भएका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको डाइभर्स प्याटन्र्स कन्सल्टेन्सीको सहकार्यमा तयार गरिएको प्रदर्शनीमा बाढी, खडेरी र पहिरोले अपांगता भएका महिलाहरूको जीविकोपार्जन, आवतजावत, स्वास्थ्य र सम्मानमा पारेको असर प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अध्ययनका नेतृत्वकर्ता सागर प्रसाईंले जलवायु संकट केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई पहिलेदेखि विद्यमान सामाजिक बहिष्करणसँग पनि जोडिएको बताए । उनले भेदभाव, आवाज नपुग्नु र सामाजिक अवरोधले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवन पहिले नै कठिन बनाएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले समस्या झन् गहिरो बनाएको उल्लेख गरे ।

युवा जलवायु अभियन्ता मुना शाक्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरू विशेष गरी युवाहरू केवल प्रभावित समुदाय नभई जलवायु कार्यका नेतृत्वकर्ता पनि भएको बताइन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको नेतृत्वका लागि थप अवसर आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

संवादमा सहभागीहरूले समुदाय स्तरमा जीविकोपार्जन, संरक्षण, पहुँचयोग्य राहत केन्द्र, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । तीन समूहगत छलफलमार्फत जलवायु प्रभाव, वित्तीय पहुँच र नीतिगत कमजोरीबारे विस्तृत विमर्श गरिएको थियो ।

कार्यक्रमले जलवायु न्यायको बहसलाई नीति तहबाट समुदायको वास्तविक जीवनसँग जोड्दै अबको जलवायु कार्यमा ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने’ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।

जलवायु परिवर्तन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित छ : अध्यक्ष दाहाल

आर्कटिकका हिमपोखरी बादल बनाउन र जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेल्दै

जलवायु परिवर्तनले बढ्न सक्छन् बालीमा क्षति पुर्‍याउने किरा

खेतमा चलेका हजारौँ डिजेल पम्पले के गर्दैछन् ?

कृषि क्षेत्रका लागि ‘जलवायु अनुकूलन डिजिटल नक्सा’ सार्वजनिक

जलवायु परिवर्तन : गाउँको अनुभव र शहरको दृष्टिकोण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित