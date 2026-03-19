+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंबाट तीन दिनदेखि एक व्यक्ति बेपत्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १४:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोकर्णेश्वर नगरपालिका–७ बाट ६६ वर्षीय उमेश सिंह १४ वैशाखदेखि बेपत्ता भएका छन्।
  • उनी भारत घर भइ काठमाडौं बस्दै आएका थिए र टिसर्ट र ट्राउजर लगाएका थिए।
  • परिवारले भेटेमा प्रहरी कार्यालय वा नम्बर ९८१८१०३९७४ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–७ बाट एक व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् ।

बेपत्ता हुनेमा भारत घर भइ काठमाडौं बस्दै आएका ६६ वर्षीय उमेश सिंह रहेका छन् । सिंह बेपत्ता भएको भन्दै प्रहरी वृत्त बौद्धमा उजुरी दिए पनि फेला नपरेको उनका छोरा सुजन सिंहले बताएका छन् ।

परिवारका अनुसार उनी १४ वैशाखबाट घरबाट निस्केका थिए । त्यसयता उनी बेपत्ता भएको परिवारले बताएको छ । गहुँ गोरो वर्णको, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने उनी नेपाली भासा समेत बोल्ने गर्छन् । टिसर्ट र ट्राउजर लगाएका उनी अन्दाजी करिब ५० केजी जति रहेको परिवारले बताएको छ ।

कोही कसैले देखे, भेटेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गराइदिने वा आफन्तको नम्बर ९८१८१०३९७४ मा सम्पर्क गर्न आफन्तले आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरी व्यक्ति बेपत्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
भाडामा घर खोज्ने निहुँमा वृद्धाको रेकी, गरगहना थुतेर मोटरसाइकलमा फरार

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित